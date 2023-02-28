Интерес россиян к турецкой недвижимости упал на 60% на фоне землетрясений

По мнению главреда Prian.ru Филиппа Березина, спрос на недвижимость в Турции может вернуться к стандартным значениям примерно через два месяца, если не будет негативных новостей. Но пока клиенты переориентируются на ОАЭ, Таиланд, Грузию, Болгарию и Черногорию.