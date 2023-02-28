Интерес россиян к турецкой недвижимости упал на 60% на фоне землетрясений

В феврале спрос россиян на покупку и аренду недвижимости в Турции сократился на 60% к январю — это на 25–30% превышает обычный сезонный спад, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Prian.ru.
Снижение спроса связывают с новостным фоном, возникшим из‑за землетрясений. Покупатели сейчас занимают выжидательную позицию, многие отложили поездки в Турцию, отметила основательница Nev Real Estate Екатерина Никитина.
Эксперты отмечают, что в прибрежных городах, где опасность сейсмоактивности считается наиболее низкой, наблюдается приток покупателей. Интерес россиян к аренде жилья в курортных провинциях ограничен из‑за резкого сокращения районов, в которых дают ВНЖ на основании договора.
По мнению главреда Prian.ru Филиппа Березина, спрос на недвижимость в Турции может вернуться к стандартным значениям примерно через два месяца, если не будет негативных новостей. Но пока клиенты переориентируются на ОАЭ, Таиланд, Грузию, Болгарию и Черногорию.