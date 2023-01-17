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Россияне стали лидерами по покупке недвижимости в Турции

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:05

В 2022 году лидерами по покупке недвижимости в Турции стали россияне. Об этом сообщает ТАСС.

Граждане России почти вдвое обошли жителей Ирана, купив 16 312 единиц жилья. В прошлом году иранцы приобрели в Турции 8223 квартиры. Следом за ними следуют жители Ирака, которые купили 6241 недвижимость.

Всего иностранцам было продано 67 490 единиц жилья. По сравнению с 2021 годом рост составил 15,2%. Больше всего недвижимости было куплено в Стамбуле (24 953), Анталье (21 860) и провинции Мерсин, где строится первая турецкая АЭС «Аккую» (4316).

По итогам 2022 года Турция стала мировым лидером по росту цен на аренду недвижимости. Цены выросли на 160,6% по сравнению с 2021 годом.

В ноябре жители турецкой Антальи создали петицию, в которой предложили проголосовать за запрет продажи и аренды жилья иностранцам. Ее авторы утверждают, что за два года стоимость аренды выросла почти на 400%.

Турция входит в тройку стран, где россияне чаще всего покупают жилье, заявляют аналитики NF Group. Также среди граждан России популярностью пользуются Объединенные Арабские Эмираты и Кипр.

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АЭС Аккую
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