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Турция стала первой в мире по росту цен на аренду недвижимости

Виктория Шанина
Сегодня в 12:18

Турция по итогам 2022 года стала мировым лидером по росту цен на аренду недвижимости. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на турецкую газету Aydinlik.

Цены выросли на 160,6% по сравнению с 2021 годом. По мнению главы местной палаты риелторов Низаметтина Аши, рост по большей части оправдан и вызван инфляцией, однако на 30% цены «являются вздутыми».

Представители отрасли рассказали ТАСС, что цены на аренду недвижимости в Турции начали расти в марте 2022 года, когда в страну начали массово приезжать граждане России и Украины. Чаще всего они арендуют жилье в Стамбуле и курортных районах, а цены могут быть чересчур завышенные.

В Анталье средняя цена аренды в 2022 году выросла с 200–600 до 2000 долларов. В Стамбуле минимальная стоимость квартиры или студии составляет 1500–2000 долларов в месяц.

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