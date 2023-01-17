Турция стала первой в мире по росту цен на аренду недвижимости

Турция по итогам 2022 года стала мировым лидером по росту цен на аренду недвижимости. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на турецкую газету Aydinlik.
Цены выросли на 160,6% по сравнению с 2021 годом. По мнению главы местной палаты риелторов Низаметтина Аши, рост по большей части оправдан и вызван инфляцией, однако на 30% цены «являются вздутыми».
Представители отрасли рассказали ТАСС, что цены на аренду недвижимости в Турции начали расти в марте 2022 года, когда в страну начали массово приезжать граждане России и Украины. Чаще всего они арендуют жилье в Стамбуле и курортных районах, а цены могут быть чересчур завышенные.
В Анталье средняя цена аренды в 2022 году выросла с 200–600 до 2000 долларов. В Стамбуле минимальная стоимость квартиры или студии составляет 1500–2000 долларов в месяц.