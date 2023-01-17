Турция стала первой в мире по росту цен на аренду недвижимости

Представители отрасли рассказали ТАСС, что цены на аренду недвижимости в Турции начали расти в марте 2022 года, когда в страну начали массово приезжать граждане России и Украины. Чаще всего они арендуют жилье в Стамбуле и курортных районах, а цены могут быть чересчур завышенные.