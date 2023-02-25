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Умерла актриса «Гоголь-центра» и Театра имени Гоголя Светлана Брагарник

Денис Ламехов
Сегодня в 20:09

Умерла народная артистка России Светлана Брагарник, сообщил режиссер Кирилл Серебренников. Ей было 78 лет. РИА «Новости» передает, что актриса скончалась после продолжительной болезни.

Брагарник родилась 24 мая 1944 года в городе Александровск Сахалинской области. В 1968-м окончила актерский факультет ГИТИСа (курс И. Раевского).

Актерскую карьеру начала в Московском областном театре имени Островского. В 1972 году перешла в Театр имени Гоголя. В нем успела поработать с Борисом Голубовским (был худруком в 1965–1987 годах) и Сергеем Яшиным (был худруком в 1987–2012 годах).

В 2012-м в театре стартовали реформы, он трансформировался в «Гоголь-центр» под художественным руководством Кирилла Серебреникова. Журнал «Театр» пишет: «Брагарник оказалась одной из тех возрастных актрис, кто не сразу, через большую внутреннюю работу и преодоление себя, но в итоге полностью принял программу перезагрузки театра».

Она играла в спектаклях «00.00», «(М)ученик», «Обыкновенная история», «Маленькие трагедии», «Барокко» Серебренникова, в постановках «Без страха» Владислава Наставшевса, «Пастернак. Сестра моя — жизнь» Максима Диденко, «Красный крест» Семена Серзина.

Была номинирована на «Золотую маску» за роль директрисы в «(М)ученике», а за ту же партию, но уже в киноадаптации спектакля стала лауреатом «Белого слона». После того как «Гоголь-центр» был закрыт, площадке вернули прежнее имя, а худруком стал Антон Яковлев, Брагарник осталась в труппе театра.

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Светлана БрагарникКирилл СеребренниковБорис ГолубовскийСергей ЯшинМаксим ДиденкоСемен СерзинАнтон Яковлев
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