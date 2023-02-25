Умерла актриса «Гоголь-центра» и Театра имени Гоголя Светлана Брагарник

Умерла народная артистка России Светлана Брагарник, сообщил режиссер Кирилл Серебренников. Ей было 78 лет. РИА «Новости» передает, что актриса скончалась после продолжительной болезни.
Брагарник родилась 24 мая 1944 года в городе Александровск Сахалинской области. В 1968-м окончила актерский факультет ГИТИСа (курс И. Раевского).
Актерскую карьеру начала в Московском областном театре имени Островского. В 1972 году перешла в Театр имени Гоголя. В нем успела поработать с Борисом Голубовским (был худруком в 1965–1987 годах) и Сергеем Яшиным (был худруком в 1987–2012 годах).
В 2012-м в театре стартовали реформы, он трансформировался в «Гоголь-центр» под художественным руководством Кирилла Серебреникова. Журнал «Театр» пишет: «Брагарник оказалась одной из тех возрастных актрис, кто не сразу, через большую внутреннюю работу и преодоление себя, но в итоге полностью принял программу перезагрузки театра».
Она играла в спектаклях «00.00», «(М)ученик», «Обыкновенная история», «Маленькие трагедии», «Барокко» Серебренникова, в постановках «Без страха» Владислава Наставшевса, «Пастернак. Сестра моя — жизнь» Максима Диденко, «Красный крест» Семена Серзина.
Была номинирована на «Золотую маску» за роль директрисы в «(М)ученике», а за ту же партию, но уже в киноадаптации спектакля стала лауреатом «Белого слона». После того как «Гоголь-центр» был закрыт, площадке вернули прежнее имя, а худруком стал Антон Яковлев, Брагарник осталась в труппе театра.