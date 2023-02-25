Умерла актриса «Гоголь-центра» и Театра имени Гоголя Светлана Брагарник

Была номинирована на «Золотую маску» за роль директрисы в «(М)ученике», а за ту же партию, но уже в киноадаптации спектакля стала лауреатом «Белого слона». После того как «Гоголь-центр» был закрыт, площадке вернули прежнее имя, а худруком стал Антон Яковлев, Брагарник осталась в труппе театра.