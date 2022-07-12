Новый худрук Театра имени Гоголя дал первое интервью после назначения. Вот главные тезисы

Антон Яковлев, ставивший до этого спектакли в Театре имени Андрея Миронова, РАМТ, МХТ имени Чехова, Академическом Малом театре и Театре на Малой Бронной, а ныне назначенный худруком Театра имени Гоголя (экс-«Гоголь-центра») дал интервью журналу «Театрал». В нем, помимо прочего, он рассказал о своих планах на новом рабочем месте и оценил прошлое культурной площадки, созданной Кириллом Серебренниковым. Мы публикуем выдержки из разговора, его полную версию можно прочитать здесь.
По словам Яковлева, он понимает, что возглавить «Гоголь-центр» — смелое и неоднозначное предложение. Он согласился на это, поскольку для него как для режиссера это безусловный вызов.
К сентябрю режиссер должен представить программу, по поводу которой у него есть некоторые мысли. Их подробностями Яковлев не поделился. А пока он изучает репертуар, людей, «складывает логику этого движения».
Оценивая прошлое театральной площадки, Яковлев заявил, что за 10 лет «Гоголь-центр» прошел очень интересный путь, родивший своего зрителя.
При этом режиссер говорит, что не собирается уничтожать все, что было до него. Он отвергает подозрения в своей ретроградности, обещая, что не собирается из Театра имени Гоголя делать филиал Малого Театра. По словам Яковлева, он хочет, чтобы театр оставался современным.
Яковлев добавит в репертуар и спектакли по Гоголю, но начинать с них не планирует. Он напоминает, что только что поставил «Игроков» в Петербургском театре им. Миронова и в режиссерской лаборатории Академии кинематографического и театрального искусства Михалкова.
Свое видение работы с артистами Яковлев раскрыл на примере работы над спектаклем «Последний вагон» в «Ленкоме». Режиссер сказал, что для него важен не только сюжет пьесы, но и что «происходит над ней».
По мнению Яковлева, в идеале во главе каждого театра должен стоять режиссер, который формирует всю творческую политику. Однако он считает, что сейчас сильно упало качество личности самого режиссера.
Яковлев заявляет, что новому руководителю не нужно пытаться сохранять театр, который был до него, а нужно создавать свой. «В любой театр всегда приходит следующий руководитель. Главное — не просто наполнять репертуар, а придумывать и реализовывать свою программу, строить свой дом», — отмечает он.