Действие «Пушкинской карты» могут распространить на учителей, которые сопровождают группы детей

«Пушкинскую карту» могут бесплатно получить лица от 14 до 22 лет и покупать с помощью нее билеты в кинотеатры, театры, музеи, галереи, филармонии и консерватории. Номинал карты составляет 5000 рублей — если в течение года средства не использованы, остаток сгорает, а в новом году сумма начисляется заново.