Действие «Пушкинской карты» могут распространить на учителей, которые сопровождают группы детей

Председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова заявила, что российские власти обсуждают инициативу о распространении действия «Пушкинской карты» на преподавателей, которые организуют экскурсии для учеников. Ее сообщение цитирует ТАСС.
С таким предложением, по словам Казаковой, выступило педагогическое сообщество. Она добавила: «Есть экономия по году, которая складывается от неиспользованных средств и, безусловно, мы можем эту экономию использовать».
По словам депутата, вопрос необходимо проработать вместе со Счетной палатой, Минкультом, а также Почтой России — сама карта выдается этой организацией. Казакова допустила, что регистрация педагога в системе не будет личной, а карты будут выдаваться в расчете на школы целиком.
«Пушкинскую карту» могут бесплатно получить лица от 14 до 22 лет и покупать с помощью нее билеты в кинотеатры, театры, музеи, галереи, филармонии и консерватории. Номинал карты составляет 5000 рублей — если в течение года средства не использованы, остаток сгорает, а в новом году сумма начисляется заново.
После запуска инициативы «Афиша Daily» подробно рассказывала о ней. В августе 2022 года руководитель проекта Александр Минаев заявил, что разрабатывается аналогичная программа покупки книг. С тех пор, однако, обновлений по этой теме не последовало.