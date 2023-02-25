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Действие «Пушкинской карты» могут распространить на учителей, которые сопровождают группы детей

Денис Ламехов
Сегодня в 19:13

Председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова заявила, что российские власти обсуждают инициативу о распространении действия «Пушкинской карты» на преподавателей, которые организуют экскурсии для учеников. Ее сообщение цитирует ТАСС.

С таким предложением, по словам Казаковой, выступило педагогическое сообщество. Она добавила: «Есть экономия по году, которая складывается от неиспользованных средств и, безусловно, мы можем эту экономию использовать».

По словам депутата, вопрос необходимо проработать вместе со Счетной палатой, Минкультом, а также Почтой России — сама карта выдается этой организацией. Казакова допустила, что регистрация педагога в системе не будет личной, а карты будут выдаваться в расчете на школы целиком.

«Пушкинскую карту» могут бесплатно получить лица от 14 до 22 лет и покупать с помощью нее билеты в кинотеатры, театры, музеи, галереи, филармонии и консерватории. Номинал карты составляет 5000 рублей — если в течение года средства не использованы, остаток сгорает, а в новом году сумма начисляется заново.

После запуска инициативы «Афиша Daily» подробно рассказывала о ней. В августе 2022 года руководитель проекта Александр Минаев заявил, что разрабатывается аналогичная программа покупки книг. С тех пор, однако, обновлений по этой теме не последовало.

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ГосдумаСчетная палатаПочта России
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Ольга КазаковаАлександр Минаев
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