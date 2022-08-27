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В России разрабатывают аналогичную Пушкинской карте программу покупки книг
Сегодня в 12:10

Руководитель программы «Пушкинская карта» Александр Минаев заявил, что в России разрабатывается аналогичная программа покупки книг. Его слова передает ТАСС.

«Пушкинскую карту» могут бесплатно получить лица от 14 до 22 лет и покупать с помощью нее билеты в кинотеатры, театры, музеи, галереи, филармонии и консерватории. Номинал карты составляет 5 тыс. рублей.

Минаев сообщил: «Когда проект запустился, предложение о книгах — сделать „Гоголевскую карту“ — появилось в первую же неделю».

«Большая доля книжек окажется не с самой высокой художественной ценностью. <…> Чтобы не становиться на позицию судей, что хорошо, что плохо, проработка должна быть максимально детальной, и этим занимаются», — заявил он. ТАСС не приводит контекст этого высказывания. Минаев допустил, что реализация проекта начнется с электронных книг.

Инициатива «Пушкинская карта» была запущена 1 сентября 2021 года. После старта проекта «Афиша Daily» подробно рассказывала о его содержании и возможностях.

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