С 1 сентября в России люди от 14 до 22 лет могут получить «Пушкинскую карту» — с ее помощью можно покупать билеты в музеи, театры, галереи, филармонии и консерватории. «Афиша Daily» рассказывает, как оформить карту и почему молодые люди стали рассказывать о ней в тиктоке и продавать на «Авито».

Что такое «Пушкинская карта»? О запуске программы популяризации культурных мероприятий среди молодежи объявил Владимир Путин во время прямой линии в июне. «Пушкинской картой» могут воспользоваться граждане России в возрасте от 14 до 22 лет, чтобы оплатить билеты в российские театры, концертные залы, музеи и галереи за государственный счет на всей территории страны. На первом этапе — в период с 1 сентября по 31 декабря 2021 года — номинал карты составил 3000 рублей. Планируется, что теперь карты будут пополнять на 5000 ежегодно, в конце года неиспользованная сумма сгорит. На это правительство уже выделило около 4 млрд рублей. Карта может быть как пластиковой, так и виртуальной. Обналичить деньги или пополнить ее нельзя. Но если вы приобрели билет и не смогли посетить событие, можно оформить возврат, тогда деньги вернут.

Как оформить? Чтобы завести виртуальную карту, нужно зарегистрироваться на портале «Госуслуги» и подтвердить свою учетную запись — сделать это можно с 14 лет. Затем требуется установить официальное приложение «Госуслуги Культура», доступное в AppStore и Google Play. Для оформления нужно сделать селфи — после регистрации поменять фото нельзя. Процедура занимает 5–15 минут, но из‑за нагрузки на приложение в последние дни это может затянуться на один-два дня. Быстрее сделать карту можно онлайн через сайт «Почта банка» по паспорту и номеру СНИЛС. Потом ее можно добавить в Apple Pay или Google Pay. Пластиковую карту «Мир» выдадут в любом отделении «Почта банка». У вас также попросят паспорт и СНИЛС. Дизайн карты можно выбрать: классический или стрит-арт. Получать физическую карту необязательно.

Куда можно попасть по «Пушкинской карте», а куда нельзя? Мероприятия можно выбрать на сайте культура.рф или в приложении «Госуслуги Культура». В программе участвуют около 1500 учреждений, в том числе Большой и Мариинский театры, Пушкинский музей и Новая Третьяковка. Например, можно купить билеты на VR-программу Венецианского кинофестиваля в ММОМА или на мюзикл «Шахматы». Локация значения не имеет, картой можно заплатить за событие в любом городе страны. Важное условие программы — нельзя посещать мероприятия 18+. Также билеты можно покупать на сайтах учреждений, в кассах или у билетных операторов, например, Kassir.ru и Ticketland. На «Яндекс.Афише» появился специальный раздел для держателей карт.

В тиктоке пользователи стали выкладывать ролики о том, как они покупают за государственный счет билеты на Инстасамку, Егора Крида, Face, Feduk и других исполнителей, явно выбивающихся из возрастной рамки. Билеты на концерты, изначально не предусмотренные программой, действительно достались первым держателям. «Почта банк» объяснил это багом в системе, который на данный момент устранен. При этом они приняли решение не аннулировать их, а оплатить отдельно. Списанные с «Пушкинской карты» деньги вернутся обратно. Также в тиктоке рассказывали, как потратили деньги с карты на одежду и еду, но это, вероятно, фейк, который опровергли другие блогеры.

Как карты перепродают и есть ли в этом смысл? На «Авито» и «Юле» вскоре появились сотни объявлений о перепродаже «Пушкинских карт». Цены разнились — от 350 до 2500 рублей, в качестве причины указывали «ненадобность». Некоторые пытались продать не одну, а десятки таких карт. На момент написания материала все эти объявления заблокированы как мошеннические. Замглавы Минцифры заявил, что использование чужой «Пушкинской карты» невозможно, поэтому покупка их с рук бессмысленна. При посещении потребуется предъявить карту и паспорт.