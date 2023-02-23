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Председатель Госдумы поздравил с 23 февраля всех, «кто служит России», но не тех, «кто сбежал»

Семён Гудошников
Сегодня в 12:47

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин опубликовал в своем телеграм-канале пост, посвященный 23 февраля.

Он поздравил с Днем защитника Отечества «наших солдат и офицеров, их матерей, жен, детей», тех, кто работает в цеху, выпускает военную продукцию, шьет одежду, выращивает хлеб», «всех, кто служит России».

В постскриптуме председатель нижней палаты парламента заявил, что этот праздник «не распространяется на тех, кто сбежал, бросил своих родных и близких, совершив предательский поступок».

Володин неоднократно критиковал россиян, уехавших из‑за военной операции и мобилизации. В середине января он предложил конфисковать имущество у «негодяев», покинувших страну. По его мнению, их действия можно квалифицировать как реабилитацию нацизма, экстремизм и дискредитацию Российской армии.

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас ответил, что по закону конфисковать у граждан можно только орудие преступления или полученный от преступной деятельности доход. В думском комитете по госстроительству тоже не поддержали эту идею.

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люди
Вячеслав ВолодинАндрей Клишас
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