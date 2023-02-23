Председатель Госдумы поздравил с 23 февраля всех, «кто служит России», но не тех, «кто сбежал»

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин опубликовал в своем телеграм-канале пост, посвященный 23 февраля.
Он поздравил с Днем защитника Отечества «наших солдат и офицеров, их матерей, жен, детей», тех, кто работает в цеху, выпускает военную продукцию, шьет одежду, выращивает хлеб», «всех, кто служит России».
В постскриптуме председатель нижней палаты парламента заявил, что этот праздник «не распространяется на тех, кто сбежал, бросил своих родных и близких, совершив предательский поступок».
Володин неоднократно критиковал россиян, уехавших из‑за военной операции и мобилизации. В середине января он предложил конфисковать имущество у «негодяев», покинувших страну. По его мнению, их действия можно квалифицировать как реабилитацию нацизма, экстремизм и дискредитацию Российской армии.
Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас ответил, что по закону конфисковать у граждан можно только орудие преступления или полученный от преступной деятельности доход. В думском комитете по госстроительству тоже не поддержали эту идею.