Володин предложил конфисковать имущество у «негодяев», покинувших Россию

Вице-спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале опубликовал большой пост, посвященный россиянам, покинувшим Россию. Депутат предлагает конфисковывать их имущество, чтобы «уехавшие негодяи» не «жили безбедно благодаря нашей стране».
По словам Володина, некоторые россияне из‑за границы «считают возможным оскорблять Россию, ее жителей, солдат и офицеров, открыто поддерживать злодеев, нацистов и убийц», и «чувствуют свою безнаказанность, полагая, что правосудию до них не дотянуться».
Председатель нижней палаты парламента уверен, что воздействовать на уехавших россиян следует через их имущество, оставшееся в России. «Находясь за границей, [они] сдают в аренду недвижимость, продолжают получать гонорары за счет российских граждан», — пишет политик.
Кроме того, он заявил, что российские власти могут расценить критику в свой адрес «как призывы к экстремизму, реабилитация нацизма или дискредитация Вооруженных сил».
«Как показала практика, существующих мер реагирования недостаточно», — заявляет Вячеслав Володин.
В конце декабря Володин сообщил о разработке законопроекта, повышающего налоговую ставку для россиян, покинувших страну. Депутат считает, что они «предали свою страну, родных и близких».