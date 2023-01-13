Володин предложил конфисковать имущество у «негодяев», покинувших Россию

По словам Володина, некоторые россияне из‑за границы «считают возможным оскорблять Россию, ее жителей, солдат и офицеров, открыто поддерживать злодеев, нацистов и убийц», и «чувствуют свою безнаказанность, полагая, что правосудию до них не дотянуться».