В думском комитете по госстроительству не поддержали конфискацию имущества у уехавших россиян

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству не может поддержать конфискацию имущества у уехавших россиян в качестве наказания. Об этом сказал журналистам глава комитета Павел Крашенинников.
«Конечно, мы против. Юридически не можем это поддержать, если это будет какая‑то история глобальная, значит, тогда нужны глобальные поправки, будем их рассматривать», — цитирует его слова РБК.
Через несколько дней Фонд защиты национального исторического наследия направил подобную инициативу в Госдуму. Он считает необходимым конфисковывать имущество у россиян, признанных иноагентами и тех, кто критикует Россию.
Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас ответил, что по законам конфисковать у граждан можно только орудие преступления или полученный от преступной деятельности доход. «О конфискации имущества граждан, которые покинули страну, не может быть и речи», — подчеркнул тогда он. Позже Клишас отметил, что конфискацию имущества за оскорбление Российской армии можно включить в Уголовный кодекс, но для этого нужны соответствующие поправки.