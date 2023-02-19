Skrillex неожиданно выпустил второй новый альбом. На нем записались Джастин Бибер и Кид Кади

Еще в мае 2022 года Skrillex сообщал, что у него на подходе как минимум два новых альбома, и начал в 2023-м с их тизеров. Музыкант рассказывал, что пауза в музыке привела к тому, что прошлый год стал «самым тяжелым годом» в его жизни. Он пообещал не попадать в ситуации, когда ему «придется отменять шоу и прятаться».