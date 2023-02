Skrillex неожиданно выпустил второй новый альбом. На нем записались Джастин Бибер и Кид Кади

В пластинке «Don’t Get Too Close» собраны уже выпущенные ранее совместные работы Skrillex с PinkPantheress и Trippie Redd («Way Back»), Bibi Bourelly («Don’t Get Too Close») и Bladee («Real Spring»). Но есть и новинки — треки с Джастином Бибером, Кид Кади и вокалистом Circa Survive и LS Dunes Энтони Грином.