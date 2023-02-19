Skrillex неожиданно выпустил второй новый альбом. На нем записались Джастин Бибер и Кид Кади

Американский электронщик Skrillex выпустил второй новый альбом под названием «Don’t Get Too Close». Прошлым релизом, вторым по счету студийным альбомом, музыкант делился пару дней назад.
В пластинке «Don’t Get Too Close» собраны уже выпущенные ранее совместные работы Skrillex с PinkPantheress и Trippie Redd («Way Back»), Bibi Bourelly («Don’t Get Too Close») и Bladee («Real Spring»). Но есть и новинки — треки с Джастином Бибером, Кид Кади и вокалистом Circa Survive и LS Dunes Энтони Грином.
17 февраля Сонни Мур (настоящее имя Skrillex) выпустил первый альбом после дебютного «Recess» в 2014 году — новый сборник с 15 треками на борту получил название «Quest for Fire». Накануне электронщик выступил на Madison Square Gardens в Нью-Йорке вместе с Four Tet и Fred Again.
Еще в мае 2022 года Skrillex сообщал, что у него на подходе как минимум два новых альбома, и начал в 2023-м с их тизеров. Музыкант рассказывал, что пауза в музыке привела к тому, что прошлый год стал «самым тяжелым годом» в его жизни. Он пообещал не попадать в ситуации, когда ему «придется отменять шоу и прятаться».
Почитайте, как в 2012 году «Афиша Daily» объясняла, за что ненавидят «бывшего эмо-боя» Сонни Мура (за годы образ музыканта действительно поменялся), как он окончательно превратил дабстеп в массовую музыку для тинейджерских рейвов и почему его нужно послушать.