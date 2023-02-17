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Skrillex, Boulevard Depo, Дельфин и Mirèle: главные релизы пятницы

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:15

По традиции большинство исполнителей выпускают свои релизы в ночь на пятницу. Собрали для вас главные музыкальные новинки.

Альбомы

Boulevard Depo

«Сертоловский токсик»

Пластинка уфимского хип-хоп исполнителя концептуально поделена на две противоположные по стилю части и состоит из 13 треков, раскрывающих токсичный образ лирического героя.

Гостями альбома стали популярные рэперы Seemee и Saluki, а также герои андерграунда разных поколений — масло черного тмина и Гуляй Рванина.

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Avey Tare

«7s»

Долгожданный альбом музыканта и основателя экспериментальной поп-группы Animal Collective, который увидел свет после четырехлетнего сольного перерыва.

На официальном сайте Avey Tare его пластинка описывается так: «Эти песни похожи на переполненные желейные банки, трескающиеся так, что сладость сочится наружу в неожиданных формах».

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Skrillex

«Quest for fire»

Второй (за 16 лет сольной карьеры!) студийный альбом электронщика. На нем — 15 треков, в которых приняли участие 25 артистов: Aluna, Eli Keszler, Пит Венц, Starrah, Swae Lee, Noisia, Дилан Брэди, Four Tet, Мисси Эллиот и другие.

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Кажэ Обойма и Крип-а-Крип

«Gold School»

Новый совместный альбом питерских рэперов Кажэ Обойма и Крип-а-Крип, релиз которого состоялся эксклюзивно в VK Музыке. На пластинке треки варьируются от классических репрезентов за рэп-сцену и деньги до текстов о пагубных зависимостях, любви к своим детям и хип-хопу.

«Прошлым летом мне пришла в голову мысль сделать ЕР под названием „Gold School“, раздать классического стиля без заморочек с уважаемыми приглашенными гостями. Я предложил Глебу сделать это вместе, и он согласился. Взяв бодрый старт, мы пришли к выводу, что ЕР-формат для таких матерых МС, как мы, — это мелковато», — рассказал Кажэ.

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Синглы

Келе

«Somebody to Make Me Laugh»

Очередной сингл с грядущего сольного альбома «The Flames pt. 2» фронтмена Bloc Party Келе. По словам музыканта, «Someone to Make Me Laugh» — песня о том, как побороть цинизм, который завладел нами. На ее обложке изображена книга «Меньше чем ноль» Брета Истона Эллиса, автора «Американского психопата».

«Несмотря на то, что песня написана на основе болезненных воспоминаний, в конечном итоге она о борьбе с одиночеством в своей жизни», — добавил Келе.

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Элджей

«Изиранеры»

Второй трек с грядущего альбома Элджея, вышедший эксклюзивно в VK Музыке. Трек начинается с интро в духе заставок для ретробоевиков и переходит в неторопливый хулиганистый мотив в стиле прошлогоднего хита «Location».

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Тим Аминов

«Венки»

Песня-эпитафия от московского продюсера и композитора Тима Аминова. «Венки» — трек о бессмысленности насилия.

«Она про состояние, когда почва утекает из‑под ног, потому что твой старый мир рушится. Из года в год эта напасть оставляет за собой миллионы разрушенных судеб, подчеркивая, как мало нам, на самом деле, нужно», — рассказывает Тим.

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Клипы

Дельфин

«Прекрасно»

Клип на сингл «Прекрасно» с грядущего альбома «Прощай оружие». По словам музыканта, при записи трека использовался один из множества паттернов предлагаемых в разделе «Рок» из книги «260 drum machine patterns» 1987 года. Ее Дельфин приобрел в Лондоне пять-шесть лет назад.

«Когда песня сложилась, решили действовать тем же путем и снять видео в стилистике золотых дней MTV», — подчеркивает певец.

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Mirèle

«Послушная»

«Я буду послушной, если ты будешь со мной честен / Я буду такая только для тебя, послушная такая», — поет Ева Гурари (настоящее имя Mirèle).

В клипе певица часто меняет образы, самый запоминающийся — Алекс из фильма «Заводной апельсин» Стэнли Кубрика по одноименному роману Энтони Берджесса.

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Paramore

«Running Out Of Time»

В сюрреалистичном клипе вокалистка Paramore Хейли Уильямс попадает в сказочный мир через футляр из‑под гитары. Режиссером ролика стала Иванна Борин, работавшая с Bon Jovi и 5 Seconds Of Summer.

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Tom Odell

«Butterflies»

Клип Тома Оделла на песню «Butterflies», записанную при участии норвежской певицы Aurora. В видео музыканты сидят за фортепиано в большом зале и поют в один микрофон.

Релиз песни состоялся 27 января. Тогда Оделл рассказал, что много лет был поклонником Aurora и мечтал написать совместную песню.

«Эта песня о том, как провести день с кем‑то, кто вам действительно нравится, но в конце дня приходится прощаться, не зная, увидишь ли ты его/ее снова, но, несмотря ни на что, радоваться полученному опыту», — рассказал певец.

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