Skrillex, Boulevard Depo, Дельфин и Mirèle: главные релизы пятницы

По традиции большинство исполнителей выпускают свои релизы в ночь на пятницу. Собрали для вас главные музыкальные новинки.
Альбомы
Boulevard Depo
«Сертоловский токсик»
Пластинка уфимского хип-хоп исполнителя концептуально поделена на две противоположные по стилю части и состоит из 13 треков, раскрывающих токсичный образ лирического героя.
Гостями альбома стали популярные рэперы Seemee и Saluki, а также герои андерграунда разных поколений — масло черного тмина и Гуляй Рванина.
Avey Tare
«7s»
Долгожданный альбом музыканта и основателя экспериментальной поп-группы Animal Collective, который увидел свет после четырехлетнего сольного перерыва.
На официальном сайте Avey Tare его пластинка описывается так: «Эти песни похожи на переполненные желейные банки, трескающиеся так, что сладость сочится наружу в неожиданных формах».
«Quest for fire»
Второй (за 16 лет сольной карьеры!) студийный альбом электронщика. На нем — 15 треков, в которых приняли участие 25 артистов: Aluna, Eli Keszler, Пит Венц, Starrah, Swae Lee, Noisia, Дилан Брэди, Four Tet, Мисси Эллиот и другие.
Кажэ Обойма и Крип-а-Крип
«Gold School»
Новый совместный альбом питерских рэперов Кажэ Обойма и Крип-а-Крип, релиз которого состоялся эксклюзивно в VK Музыке. На пластинке треки варьируются от классических репрезентов за рэп-сцену и деньги до текстов о пагубных зависимостях, любви к своим детям и хип-хопу.
«Прошлым летом мне пришла в голову мысль сделать ЕР под названием „Gold School“, раздать классического стиля без заморочек с уважаемыми приглашенными гостями. Я предложил Глебу сделать это вместе, и он согласился. Взяв бодрый старт, мы пришли к выводу, что ЕР-формат для таких матерых МС, как мы, — это мелковато», — рассказал Кажэ.
Синглы
Келе
«Somebody to Make Me Laugh»
Очередной сингл с грядущего сольного альбома «The Flames pt. 2» фронтмена Bloc Party Келе. По словам музыканта, «Someone to Make Me Laugh» — песня о том, как побороть цинизм, который завладел нами. На ее обложке изображена книга «Меньше чем ноль» Брета Истона Эллиса, автора «Американского психопата».
«Несмотря на то, что песня написана на основе болезненных воспоминаний, в конечном итоге она о борьбе с одиночеством в своей жизни», — добавил Келе.
Элджей
«Изиранеры»
Второй трек с грядущего альбома Элджея, вышедший эксклюзивно в VK Музыке. Трек начинается с интро в духе заставок для ретробоевиков и переходит в неторопливый хулиганистый мотив в стиле прошлогоднего хита «Location».
Тим Аминов
«Венки»
Песня-эпитафия от московского продюсера и композитора Тима Аминова. «Венки» — трек о бессмысленности насилия.
«Она про состояние, когда почва утекает из‑под ног, потому что твой старый мир рушится. Из года в год эта напасть оставляет за собой миллионы разрушенных судеб, подчеркивая, как мало нам, на самом деле, нужно», — рассказывает Тим.
Клипы
«Прекрасно»
Клип на сингл «Прекрасно» с грядущего альбома «Прощай оружие». По словам музыканта, при записи трека использовался один из множества паттернов предлагаемых в разделе «Рок» из книги «260 drum machine patterns» 1987 года. Ее Дельфин приобрел в Лондоне пять-шесть лет назад.
«Когда песня сложилась, решили действовать тем же путем и снять видео в стилистике золотых дней MTV», — подчеркивает певец.
Mirèle
«Послушная»
«Я буду послушной, если ты будешь со мной честен / Я буду такая только для тебя, послушная такая», — поет Ева Гурари (настоящее имя Mirèle).
В клипе певица часто меняет образы, самый запоминающийся — Алекс из фильма «Заводной апельсин» Стэнли Кубрика по одноименному роману Энтони Берджесса.
Paramore
«Running Out Of Time»
В сюрреалистичном клипе вокалистка Paramore Хейли Уильямс попадает в сказочный мир через футляр из‑под гитары. Режиссером ролика стала Иванна Борин, работавшая с Bon Jovi и 5 Seconds Of Summer.
Tom Odell
«Butterflies»
Клип Тома Оделла на песню «Butterflies», записанную при участии норвежской певицы Aurora. В видео музыканты сидят за фортепиано в большом зале и поют в один микрофон.
Релиз песни состоялся 27 января. Тогда Оделл рассказал, что много лет был поклонником Aurora и мечтал написать совместную песню.
«Эта песня о том, как провести день с кем‑то, кто вам действительно нравится, но в конце дня приходится прощаться, не зная, увидишь ли ты его/ее снова, но, несмотря ни на что, радоваться полученному опыту», — рассказал певец.