ТАСС: олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Костомарову ампутировали обе стопы

Фигуристу и олимпийскому чемпиону 2006 года в танцах на льду Роману Костомарову ампутировали обе стопы. Об этом сообщает ТАСС.
«Операция прошла без эксцессов, в целом организм идет на поправку. Сейчас идет борьба за руки. Роман в сознании. Общее состояние улучшается. Но он продолжает находиться в реанимации под пристальным присмотром врачей», — рассказал источник агентства.
Костомаров попал в реанимацию 10 января из‑за пневмонии. Врачи погрузили спортсмена в медикаментозную кому и подключили к аппарату ЭКМО, но 24 января необходимость в этом отпала.
4 февраля Shot сообщил, что фигурист рискует лишиться ноги, так как обследование показало наличие пузырьков газа в мягких тканях левого голеностопного сустава и нижней трети голени. Врачи пытались спасти ногу, но из‑за длительного подключения к аппарату ЭКМО у спортсмена началось отмирание тканей.
В 2006 году Роман Костомаров стал победителем Олимпийских игр в Турине в паре с Татьяной Навкой. Фигуристы также являются двукратными чемпионами мира и трехкратными чемпионами Европы.