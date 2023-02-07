Реклама
Новости

ТАСС: олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Костомарову ампутировали обе стопы

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:06

Фигуристу и олимпийскому чемпиону 2006 года в танцах на льду Роману Костомарову ампутировали обе стопы. Об этом сообщает ТАСС.

«Операция прошла без эксцессов, в целом организм идет на поправку. Сейчас идет борьба за руки. Роман в сознании. Общее состояние улучшается. Но он продолжает находиться в реанимации под пристальным присмотром врачей», — рассказал источник агентства.

Костомаров попал в реанимацию 10 января из‑за пневмонии. Врачи погрузили спортсмена в медикаментозную кому и подключили к аппарату ЭКМО, но 24 января необходимость в этом отпала.

4 февраля Shot сообщил, что фигурист рискует лишиться ноги, так как обследование показало наличие пузырьков газа в мягких тканях левого голеностопного сустава и нижней трети голени. Врачи пытались спасти ногу, но из‑за длительного подключения к аппарату ЭКМО у спортсмена началось отмирание тканей.

В 2006 году Роман Костомаров стал победителем Олимпийских игр в Турине в паре с Татьяной Навкой. Фигуристы также являются двукратными чемпионами мира и трехкратными чемпионами Европы.

расскажите друзьям
люди
Роман Костомаров
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»