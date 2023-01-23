ТАСС: осужденный на 7,5 года Михаил Ефремов попросил заменить наказание на принудительные работы

Актер Михаил Ефремов, осужденный на 7,5 года колонии за смертельное ДТП, просит заменить наказание на принудительные работы, пишет ТАСС со ссылкой на материалы суда.
Как передает агентство, документы переданы в производство судье Алексеевского районного суда Белгородской области. Дата их рассмотрения к текущему моменту не назначена.
Авария с участием Михаила Ефремова произошла 8 июня 2020-го, в результате нее погиб водитель одного из автомобилей, в которые врезался актер. Чуть больше года спустя Ефремова признали виновным.
Согласно судебным материалам, Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения. Суд счел, что вина актера «полностью подтверждается доказательствами», несмотря на ее непризнание.
Изначальный срок, составлявший 8 лет колонии, был сокращен спустя месяц после изначального решения: после поданной апелляции Мосгорсуд принял во внимание возмещение морального вреда.