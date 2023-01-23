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ТАСС: осужденный на 7,5 года Михаил Ефремов попросил заменить наказание на принудительные работы

Денис Ламехов
Сегодня в 20:54

Актер Михаил Ефремов, осужденный на 7,5 года колонии за смертельное ДТП, просит заменить наказание на принудительные работы, пишет ТАСС со ссылкой на материалы суда.

Как передает агентство, документы переданы в производство судье Алексеевского районного суда Белгородской области. Дата их рассмотрения к текущему моменту не назначена.

Авария с участием Михаила Ефремова произошла 8 июня 2020-го, в результате нее погиб водитель одного из автомобилей, в которые врезался актер. Чуть больше года спустя Ефремова признали виновным.

Согласно судебным материалам, Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения. Суд счел, что вина актера «полностью подтверждается доказательствами», несмотря на ее непризнание.

Изначальный срок, составлявший 8 лет колонии, был сокращен спустя месяц после изначального решения: после поданной апелляции Мосгорсуд принял во внимание возмещение морального вреда.

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Михаил Ефремов
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