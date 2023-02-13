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МВД объявило в розыск Некоглая

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:50

МВД объявило в розыск блогера Некоглая. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В базе сказано, что Некоглая разыскивают по уголовной статье. Ранее на него завели дело по статье 128.1 УК РФ за клевету в адрес главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.

По словам Мизулиной, дело возбуждено из‑за «распространения откровенного вранья и клеветы о [ее] деятельности и работе ЛБИ, а также последовавших угроз убийства».

В настоящий момент Некоглай находится не в России. Его депортировали 24 ноября за нарушение миграционных правил.

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Екатерина Мизулина
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