На Некоглая завели уголовное дело за клевету в адрес Мизулиной

Против блогера Некоглая завели уголовное дело по статье 128.1 УК о клевете в адрес главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Максимальное наказание по ней — до двух лет тюрьмы, сообщает ТАСС.
По словам Мизулиной, дело возбуждено из‑за «распространения откровенного вранья и клеветы о [ее] деятельности и работе ЛБИ, а также последовавшими угрозами убийства».
Глава ЛБИ заявила, что сегодня, 9 февраля, она была вызвана на допрос в качестве потерпевшей. Она рассказала, что целью угроз и распространения фейков «является попытка оказать давление» в связи с ее позицией по факту дискредитации ВС России.
8 ноября 2022-го Мизулина обратилась в Генпрокуратуру и МВД с требованием проверить блогера на признаки нарушения статьи о публичной дискредитации ВС РФ. Поводом стал опубликованный ролик-пародия с российским солдатом в окопе под песню «Rasputin», которую обычно используют в тиктоках про «крутых русских».
В настоящий момент Некоглай находится не в России. Его депортировали 24 ноября за нарушение миграционных правил.