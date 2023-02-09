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На Некоглая завели уголовное дело за клевету в адрес Мизулиной

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:04

Против блогера Некоглая завели уголовное дело по статье 128.1 УК о клевете в адрес главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Максимальное наказание по ней — до двух лет тюрьмы, сообщает ТАСС.

По словам Мизулиной, дело возбуждено из‑за «распространения откровенного вранья и клеветы о [ее] деятельности и работе ЛБИ, а также последовавшими угрозами убийства».

Глава ЛБИ заявила, что сегодня, 9 февраля, она была вызвана на допрос в качестве потерпевшей. Она рассказала, что целью угроз и распространения фейков «является попытка оказать давление» в связи с ее позицией по факту дискредитации ВС России.

8 ноября 2022-го Мизулина обратилась в Генпрокуратуру и МВД с требованием проверить блогера на признаки нарушения статьи о публичной дискредитации ВС РФ. Поводом стал опубликованный ролик-пародия с российским солдатом в окопе под песню «Rasputin», которую обычно используют в тиктоках про «крутых русских».

В настоящий момент Некоглай находится не в России. Его депортировали 24 ноября за нарушение миграционных правил.

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Верховный суд
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Екатерина Мизулина
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