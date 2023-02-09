На Некоглая завели уголовное дело за клевету в адрес Мизулиной

Глава ЛБИ заявила, что сегодня, 9 февраля, она была вызвана на допрос в качестве потерпевшей. Она рассказала, что целью угроз и распространения фейков «является попытка оказать давление» в связи с ее позицией по факту дискредитации ВС России.