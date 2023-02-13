Умер режиссер Вадим Абдрашитов

В возрасте 78 лет умер советский и российский кинорежиссер, народный артист России Вадим Абдрашитов. Об этом ТАСС сообщили в дирекции Союза кинематографистов России.
РИА «Новости» со ссылкой на зятя режиссера Кирилла Вытоптова пишет, что причиной смерти стало онкологическое заболевание.
Вадим Абдрашитов родился 19 января 1945 года в Харькове. К моменту поступления во ВГИК на режиссерский факультет в 1970-м у него уже было физико-техническое образование, опыт работы на заводе, собственный автомобиль и выработанный перфекционизм.
Отправной точкой кинокарьеры Абдрашитова стал фильм «Остановите Потапова!», который он снял в качестве курсовой работы. После съемок картины режиссера позвали работать на «Мосфильм», где он познакомился с режиссером и сценаристом Александром Миндадзе. В будущем они вместе снимут 11 картин.
Наибольшую известность Вадиму Абдрашитову принесли фильмы «Слуга», «Остановился поезд», «Пьеса для пассажира» и «Время танцора». В 1992 году он был удостоен звания «Народный артист России».