Netflix ограничил возможность делиться паролями в Канаде, Португалии, Испании и Новой Зеландии

Стриминговый сервис Netflix ввел ограничения на возможность делиться паролями и использовать один аккаунт несколькими людьми в Канаде, Португалии, Испании и Новой Зеландии. Об этом компания рассказала в своем блоге.
Представители платформы пояснили, что более 100 млн пользователей делятся своими аккаунтами за пределами своего домовладения. Это «влияет на возможность инвестировать в новые отличные телепрограммы и фильмы», отметили в Netflix.
В течение ближайших месяцев стрим-сервис ограничит возможность использовать чужие аккаунты во всех странах, где он представлен. При этом люди, не имевшие ранее собственных профилей, смогут перенести свои данные на новые аккаунты.
Таким образом они не потеряют свои личные рекомендации, историю просмотра, избранные проекты, сохраненные игры и другой контент. Правда теперь за доступ к нему им все же придется платить.
Ограничения не коснутся тех пользователей, которые проживают вместе с людьми, чьи аккаунты они используют. Всем прочим зрителям предлагается приобрести дополнительные профили для живущих отдельно.
Подписка на них для владельцев стандартных и премиум-аккаунтов будет стоит 3,99 евро в Португалии, 5,99 евро — в Испании, 7,99 канадских долларов — в Канаде, и 7,99 новозеландских долларов — в Новой Зеландии. К одному аккаунту можно добавить только два таких профиля.