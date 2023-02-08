Netflix ограничил возможность делиться паролями в Канаде, Португалии, Испании и Новой Зеландии

Подписка на них для владельцев стандартных и премиум-аккаунтов будет стоит 3,99 евро в Португалии, 5,99 евро — в Испании, 7,99 канадских долларов — в Канаде, и 7,99 новозеландских долларов — в Новой Зеландии. К одному аккаунту можно добавить только два таких профиля.