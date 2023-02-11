Foals выложили новые версии треков с двух последних пластинок. Они сыграны с оркестром

Лидер Foals Яннис Филиппакис заявил: «Мы уже работали с ними [музыкантами оркестра] над „Holy Fire“ [альбом 2013 года], так что это своего рода реюнион. Было очень весело отправлять им композиции, а Хью [Брант, один из руководителей LCO] переносил задумки из них на разные инструменты — басовый саксофон, маримбу, вибрафон, расстроенные ударные, виолончель».