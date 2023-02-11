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Foals выложили новые версии треков с двух последних пластинок. Они сыграны с оркестром

Денис Ламехов
Сегодня в 17:02

Британская инди-рок-группа Foals выпустила новые версии нескольких композиций с альбомов «Everything Not Saved Will Be Lost: Part 2» (2019) и «Life Is Yours» (2022) — в их записи поучаствовал Лондонский современный оркестр (London Contemporary Orchestra; LCO).

LCO — один из самых знаменитых коллективов в своей нише (стык новаторства и традиции) — он, помимо прочего, известен тем, что озвучил написанный Томом Йорком саундтрек к ленте «Суспирия».

В списке треков, которые подверглись обновлению, — «Life Is Yours», «2001» и «Wash Off».

Лидер Foals Яннис Филиппакис заявил: «Мы уже работали с ними [музыкантами оркестра] над „Holy Fire“ [альбом 2013 года], так что это своего рода реюнион. Было очень весело отправлять им композиции, а Хью [Брант, один из руководителей LCO] переносил задумки из них на разные инструменты — басовый саксофон, маримбу, вибрафон, расстроенные ударные, виолончель».

«Life Is Yours» стал седьмым альбомом Foals — он увидел свет 18 июня 2022 года. Вот как о нем отзывалась музредакция «Афиши Daily»:

«Группа Янниса Филиппакиса, с одной стороны, умудрилась сохранить свои старые интонации (описываемые примерно как усталый джентльмен, глядящий в пустоту), с другой — устроили настоящую вечеринку. „2AM“, заглавная, „Crest of the Waves“, „Under the Radar“ — потенциальные хиты больших фестивалей в ближайшие годы. Рок в последние годы потерял танцевальную стать. Теперь Филиппакис и компания возвращают гитары и синтезаторы Fairlight на танцполы».
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