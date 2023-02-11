Член СПЧ Меркачева: Сванидзе остается в реанимации, но его состояние становится лучше

Состояние здоровья журналиста, бывшего члена Совета по правам человека при президенте России Николая Сванидзе остается тяжелым — он до сих пор в реанимации. При этом ему понемногу становится лучше, рассказала действующий член СПЧ Ева Меркачева. Ее цитирует РИА «Новости»
По словам Меркачевой, если врачи отметят прогресс, то в ближайшее время Сванидзе переведут в обычную палату, однако «восстановление само по себе будет очень долгим процессом».
Чуть раньше глава Союза журналистов России Владимир Соловьев сообщил: «Подробностей не знаю, но он [Сванидзе] в крайне тяжелом состоянии, подключен к разным специальным аппаратам. Проблемы и с легкими, и с сепсисом». Он уточнил, что журналист подключен к аппарату ИВЛ.
Вечером 6 февраля главред газеты «Московский комсомолец» и член СПЧ Павел Гусев сообщил, что Николай Сванидзе госпитализирован с воспалением легких. Телеграм-канал Baza писал, что журналист находится в реанимации инфекционной клинической больницы № 1. 8 февраля экс-глава СПЧ Михаил Федотов заявил, что Сванидзе находится в тяжелом состоянии.