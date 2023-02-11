Член СПЧ Меркачева: Сванидзе остается в реанимации, но его состояние становится лучше

Чуть раньше глава Союза журналистов России Владимир Соловьев сообщил: «Подробностей не знаю, но он [Сванидзе] в крайне тяжелом состоянии, подключен к разным специальным аппаратам. Проблемы и с легкими, и с сепсисом». Он уточнил, что журналист подключен к аппарату ИВЛ.