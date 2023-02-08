Экс-глава СПЧ: журналист Николай Сванидзе находится в тяжелом состоянии

Российский журналист, бывший член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Николай Сванидзе находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил ТАСС правозащитник, экс-глава СПЧ Михаил Федотов.
«Он в больнице, состояние тяжелое, врачи бьются за его жизнь и здоровье», — сказал правозащитник.
Вечером 6 февраля главред газеты «Московский комсомолец» и член СПЧ Павел Гусев сообщил, что Николай Сванидзе госпитализирован с воспалением легких. Телеграм-канал Baza писал, что журналист находится в реанимации инфекционной клинической больницы № 1.
17 ноября Владимир Путин исключил Сванидзе из СПЧ, а 23 декабря журналиста уволили с должности директора Института массмедиа РГГУ. После начала спецоперации Николай Сванидзе выступил с критикой действий российских властей. Он назвал ввод войск армии России на украинскую территорию «немотивированной и неспровоцированной агрессией».