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Экс-глава СПЧ: журналист Николай Сванидзе находится в тяжелом состоянии

Виктория Шанина
Сегодня в 12:48

Российский журналист, бывший член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Николай Сванидзе находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил ТАСС правозащитник, экс-глава СПЧ Михаил Федотов.

«Он в больнице, состояние тяжелое, врачи бьются за его жизнь и здоровье», — сказал правозащитник.

Вечером 6 февраля главред газеты «Московский комсомолец» и член СПЧ Павел Гусев сообщил, что Николай Сванидзе госпитализирован с воспалением легких. Телеграм-канал Baza писал, что журналист находится в реанимации инфекционной клинической больницы № 1.

17 ноября Владимир Путин исключил Сванидзе из СПЧ, а 23 декабря журналиста уволили с должности директора Института массмедиа РГГУ. После начала спецоперации Николай Сванидзе выступил с критикой действий российских властей. Он назвал ввод войск армии России на украинскую территорию «немотивированной и неспровоцированной агрессией».

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Совет по правам человека
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Николай СванидзеВладимир ПутинМихаил ФедотовПавел Гусев
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