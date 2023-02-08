Экс-глава СПЧ: журналист Николай Сванидзе находится в тяжелом состоянии

17 ноября Владимир Путин исключил Сванидзе из СПЧ, а 23 декабря журналиста уволили с должности директора Института массмедиа РГГУ. После начала спецоперации Николай Сванидзе выступил с критикой действий российских властей. Он назвал ввод войск армии России на украинскую территорию «немотивированной и неспровоцированной агрессией».