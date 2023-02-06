Журналиста Николая Сванидзе госпитализировали с воспалением легких

Журналиста и бывшего члена Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Николая Сванидзе госпитализировали. Об этом сообщает ТАСС.
«Он госпитализирован, у него воспаление легких», — сказал главред газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев.
Телеграм-канал Baza пишет, что Николай Сванидзе находится в реанимации инфекционной клинической больницы № 1.
17 ноября Владимир Путин исключил Сванидзе из СПЧ. 23 декабря журналиста уволили с должности директора Института массмедиа РГГУ.
После начала СВО на территории Украины Сванидзе выступил с критикой действий российских властей. Он назвал ввод войск армии России на украинскую территорию «немотивированной и неспровоцированной агрессией».