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Журналиста Николая Сванидзе госпитализировали с воспалением легких

Дарья Мельникова
Сегодня в 19:06

Журналиста и бывшего члена Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Николая Сванидзе госпитализировали. Об этом сообщает ТАСС.

«Он госпитализирован, у него воспаление легких», — сказал главред газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев.

Телеграм-канал Baza пишет, что Николай Сванидзе находится в реанимации инфекционной клинической больницы № 1.

17 ноября Владимир Путин исключил Сванидзе из СПЧ. 23 декабря журналиста уволили с должности директора Института массмедиа РГГУ.

После начала СВО на территории Украины Сванидзе выступил с критикой действий российских властей. Он назвал ввод войск армии России на украинскую территорию «немотивированной и неспровоцированной агрессией».

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Совет по правам человека
люди
Николай СванидзеВладимир ПутинПавел Гусев
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