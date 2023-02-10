Представители 35 стран выступили против допуска российских спортсменов до Олимпиады-2024

Представители 35 стран выступили против допуска спортсменов из России и Беларуси к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщил Reuters.
В числе стран, выступивших за бан российских и белорусских атлетов, оказались США, Германия, Австралия и Польша, а также Украина. Украинский президент Владимир Зеленский принял участие в онлайн-саммите министров спорта 35 стран.
Он заявил, что олимпийское движение несовместимо с боевыми действиями, и напомнил, что в ходе военной операции на территории Украины погибли 228 украинских спортсменов и тренеров.
Его поддержала британский министр спорта Люси Фрейзер. Она отметила, что Россия и Беларусь не должны быть представлены на Олимпиадах до тех пор, пока боевые действия на территории Украины не будут завершены.
«Мы знаем, что 70% российских атлетов — солдаты. Я считаю недопустимым, чтобы эти люди участвовали в Олимпийских играх в нынешней ситуации», — добавил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.
Министр спорта Польши Камиль Бортничук предложил коллегам компромиссное решение: он заявил, что можно было бы допустить к соревнованиям спортсменов, которые уехали из России и Беларуси.
Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить россиян и белорусов к участию в турнирах, если они не поддерживали российскую военную операцию на территории Украины. Глава МОК Томас Бах отметил, что атлеты могут выступать на Играх в Париже под нейтральным флагом.