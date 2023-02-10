«Как по мне, „Ghosts Again“ идеально передает равновесное состояние между меланхолией и радостью», — заявил фронтмен коллектива Дэйв Гаан. Гитарист Мартин Гор добавил: «Нечасто мы выпускаем треки, от которых меня не мутит в процессе прослушивания. Этой песней я очень рад поделиться».