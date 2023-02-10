Британская группа Depeche Mode выпустила композицию «Ghosts Again» — это первый с сингл с грядущей пластинки «Memento Mori». Песню можно послушать здесь.
«Как по мне, „Ghosts Again“ идеально передает равновесное состояние между меланхолией и радостью», — заявил фронтмен коллектива Дэйв Гаан. Гитарист Мартин Гор добавил: «Нечасто мы выпускаем треки, от которых меня не мутит в процессе прослушивания. Этой песней я очень рад поделиться».
Предлагаем послушать лучшие песни Depeche Mode, собранные музыкальной редакцией «Афиши Daily» к 60-летнему юбилею Дейва Гаана, а также десять треков, которые могут быть вам незнакомы, — все они прошли мимо номерных альбомов группы.
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