Сооснователю Depeche Mode, главному голосу синти-попа и самому страстному вокалисту восьмидесятых Дейву Гэхану исполнилось 60 лет. По такому случаю главный фанат DM в редакции Николай Овчинников выбрал аж 50 лучших песен группы.

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А вот что можно почитать о Depeche Mode на «Афише Daily»

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