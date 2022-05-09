Сооснователю Depeche Mode, главному голосу синти-попа и самому страстному вокалисту восьмидесятых Дейву Гэхану исполнилось 60 лет. По такому случаю главный фанат DM в редакции Николай Овчинников выбрал аж 50 лучших песен группы.
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