Умер сооснователь Depeche Mode Энди Флетчер

В возрасте 60 лет скончался один из основателей группы Depeche Mode Энди Флетчер. Об этом коллектив сообщил в инстаграме.

«Мы потрясены и полны огромной печали из‑за безвременной кончины нашего друга, члена семьи и коллеги. У Флетча было действительно золотое сердце, и он всегда был рядом, когда вам нужна была поддержка, живой разговор, хороший смех или холодная пинта», — заявили музыканты.

Участники Depeche Mode выразили соболезнования семье Флетчера. Причина смерти артиста не уточняется.

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