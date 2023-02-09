Amazon продлил сериал «Периферийные устройства» на второй сезон

Компания Amazon продлила на второй сезон сериал «Периферийные устройства», основанный на бестселлере Уилльяма Гибсона. Продолжение шоу можно будет увидеть на стриминговом сервисе Prime Video.
Дата релиза пока не объявлена. Первый сезон экранизации вышел в октябре. В нем зрители познакомились с девушкой Флинн Фишер в исполнении Хлои Грейс Морец, которая играет в VR-игры за деньги.
Однажды героиня с помощью VR-устройства оказалась в футуристическом Лондоне и обнаружила, что его реальность — вовсе не фантазия. Этот мир столь же реален, как и тот, в котором она живет.
Параллельные вселенные, как узнает девушка, никогда не должны пересекаться. Однако кто‑то объединил два мира и привел тем самым в действие опасные силы, которые отныне угрожают Флипп и ее близким.
Создателями сериала выступили авторы «Мира Дикого Запада» Лиза Джой и Джонатан Нолан. Шоураннером стал Скотт Б.Смит. Режиссером проекта назначили Винценцо Натали. Среди продюсеров — Грег Плейджман, Афина Уикем и Стивен Хобан.
В «Периферийных устройствах» снялись Джек Рейнор, Гэри Карр, Илай Гори, Луис Хертам, Джей Джей Филд, Т’Ния Миллер, Шарлотта Райли, Александра Биллингс, Аделинд Хоран, Алекс Эрнандес, Кэти Люн, Джулиан Мур-Кук, Мелинда Пейдж Гамильтон, Крис Кой и Остин Райзинг.
Авторы шоу начали разрабатывать его еще в начале 2018 года. В апреле 2019 года Нолан и Джо подписали крупный контракт с Amazon Studios. Компания создает «Периферийные устройства» вместе со студией Warner Bros.