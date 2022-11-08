На блогера Некоглая пожаловались в прокуратуру из‑за пародии на солдата, отбрасывающего гранаты

Лига безопасного интернета обратится в Генпрокуратуру и МВД с просьбой проверить ролик блогера Некоглая, в котором он спародировал российского солдата. Об этом в телеграм-канале заявила глава организации Екатерина Мизулина.
Она назвала тиктокера «выродком» и заявила, что в своем видео Некоглай «глумится над подвигом нашего солдата, героически дважды отбившегося от атаки дрона с гранатами Вооруженных сил Украины».
По мнению Мизулиной, в видео блогера есть признаки нарушения статьи 280.3 УК — дискредитация армии, максимальное наказание — пять лет лишения свободы.
В своем ролике Некоглай спародировал популярное в последнее время видео с российским солдатом. Находясь в окопе, военный откинул две гранаты, которые скидывали на него с дрона. По данным «МК», солдат выжил.
Некоглай повторил действия военного, находясь дома на ковре. Видео он сопроводил песней «Rasputin», которую в тиктоке обычно используют в роликах про «крутых русских».
Блогер прокомментировал претензии Мизулиной в своем телеграм-канале, однако позже удалил сообщение. «Мизулина, круто работаешь. Увидела дискредитацию в этом ролике? За свои 45 лет жизни или сколько тебе, я не знаю… Ты так и не выучила английский язык? Даже на самом базовом уровне? Выглядишь забавно», — говорилось в его посте.