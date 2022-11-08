На блогера Некоглая пожаловались в прокуратуру из‑за пародии на солдата, отбрасывающего гранаты

Блогер прокомментировал претензии Мизулиной в своем телеграм-канале, однако позже удалил сообщение. «Мизулина, круто работаешь. Увидела дискредитацию в этом ролике? За свои 45 лет жизни или сколько тебе, я не знаю… Ты так и не выучила английский язык? Даже на самом базовом уровне? Выглядишь забавно», — говорилось в его посте.