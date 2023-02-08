Реклама
Новости

СМИ: сериал «Идол» с The Weeknd и Лили-Роуз Депп выйдет в июне 2023-го

Денис Ламехов
Сегодня в 18:16

Телесеть HBO выпустит сериал «Идол» (другое заглавие — «Кумир») в июне 2023 года, пишет Hypebae со ссылкой на компанию. Сама сеть при этом официальных заявлений не распространяла.

Над лентой работают создатель «Эйфории» Сэм Левинсон и The Weeknd — последний при этом исполнит в картине и главную мужскую роль. Главная женская, в свою очередь, досталась Лили-Роуз Депп. Первое впечатление о проекте можно составить по тизерам — всего их три.

Вот как о сериале отзывался кинообозреватель «Афиши Daily» Никита Лаврецкий, внеся его в двадцатку самых ожидаемых в текущем году.

«Секты и музыкальная индустрия, таинственный гуру (The Weeknd) и юная старлетка (Лили-Роуз Депп), автор „Эйфории“ Сэм Левинсон в качестве создателя и мамблкорщица Эми Сеймец в кресле режиссера. „Идол“ выглядит как заведомо идеальный поп-культурный хит, и тем страшнее, что буквально все здесь может пойти не так.

Все-таки The Weeknd — еще не проверенный актер, особенно на главную роль; Лили-Роуз Депп в основном знаменита как дочь своих родителей; Левинсон ничего серьезнее подростковой мелодрамы пока не писал, а Сеймец может быть довольно невыносима (ее пандемийная драма „Она умрет завтра“ — пик претенциозности).

И все равно комбинация из ультрасвежей тематики и востребованных лиц исполнителей заставляет задрать ожидания до небес и надеяться на большую художественную удачу».

О разработке «Идола» стало известно в июне 2021-го. Чуть меньше чем через год команда решила изменить художественное направление сериала и отправила его на масштабные пересъемки. Сменились также актерский состав и съемочная группа. Создатели ленты, однако, не стали уточнять подробности и отказались раскрывать, кто из актеров и членов команды покинул процесс производства.

расскажите друзьям
люди
Эйбeл ТесфайеЛили-Роуз ДеппСэм ЛевинсонЭми Сеймец
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»