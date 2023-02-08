СМИ: сериал «Идол» с The Weeknd и Лили-Роуз Депп выйдет в июне 2023-го

Телесеть HBO выпустит сериал «Идол» (другое заглавие — «Кумир») в июне 2023 года, пишет Hypebae со ссылкой на компанию. Сама сеть при этом официальных заявлений не распространяла.
Над лентой работают создатель «Эйфории» Сэм Левинсон и The Weeknd — последний при этом исполнит в картине и главную мужскую роль. Главная женская, в свою очередь, досталась Лили-Роуз Депп. Первое впечатление о проекте можно составить по тизерам — всего их три.
Вот как о сериале отзывался кинообозреватель «Афиши Daily» Никита Лаврецкий, внеся его в двадцатку самых ожидаемых в текущем году.
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Все-таки The Weeknd — еще не проверенный актер, особенно на главную роль; Лили-Роуз Депп в основном знаменита как дочь своих родителей; Левинсон ничего серьезнее подростковой мелодрамы пока не писал, а Сеймец может быть довольно невыносима (ее пандемийная драма „Она умрет завтра“ — пик претенциозности).
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И все равно комбинация из ультрасвежей тематики и востребованных лиц исполнителей заставляет задрать ожидания до небес и надеяться на большую художественную удачу».
О разработке «Идола» стало известно в июне 2021-го. Чуть меньше чем через год команда решила изменить художественное направление сериала и отправила его на масштабные пересъемки. Сменились также актерский состав и съемочная группа. Создатели ленты, однако, не стали уточнять подробности и отказались раскрывать, кто из актеров и членов команды покинул процесс производства.