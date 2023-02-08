СМИ: сериал «Идол» с The Weeknd и Лили-Роуз Депп выйдет в июне 2023-го

«Секты и музыкальная индустрия, таинственный гуру (The Weeknd) и юная старлетка (Лили-Роуз Депп), автор „Эйфории“ Сэм Левинсон в качестве создателя и мамблкорщица Эми Сеймец в кресле режиссера. „Идол“ выглядит как заведомо идеальный поп-культурный хит, и тем страшнее, что буквально все здесь может пойти не так.

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Все-таки The Weeknd — еще не проверенный актер, особенно на главную роль; Лили-Роуз Депп в основном знаменита как дочь своих родителей; Левинсон ничего серьезнее подростковой мелодрамы пока не писал, а Сеймец может быть довольно невыносима (ее пандемийная драма „Она умрет завтра“ — пик претенциозности).

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И все равно комбинация из ультрасвежей тематики и востребованных лиц исполнителей заставляет задрать ожидания до небес и надеяться на большую художественную удачу».