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Путин исключил из СПЧ основателя «Комитета против пыток» и главу центра «Сова»
Семён Гудошников
Сегодня в 14:28

Владимир Путин назначил новый состав Совета по правам человека при президенте. Соответствующий указ опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Из состава СПЧ исключены:

  • основатель «Комитета против пыток» Игорь Каляпин,
  • глава центра «Сова» Александр Верховский,
  • журналистка Екатерина Винокурова,
  • журналист Николай Сванидзе,
  • завкафедрой новых медиа факультета журналистики МГУ Иван Засурский,
  • завкафедрой психологии личности факультета психологии МГУ Александр Асмолов,
  • секретарь Правозащитного совета Петербурга Наталья Евдокимова.

Еще три человека — Андрей Бабушкин, Мария Большакова и Галина Осокина — исключены в связи со смертью.

Освободившиеся места займут:

  • спецкор «Комсомольской правды» Александр Коц,
  • член президиума общественного движения «Свободный Донбасс» Елена Шишкина,
  • руководитель подмосковного исполкома ОНФ Юлия Белехова,
  • сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов,
  • президент «Справедливой помощи Доктора Лизы» Ольга Демичева,
  • предправления Союза писателей России Николай Иванов,
  • председатель Общественной палаты Сахалинской области Владимир Иконников,
  • ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников,
  • профессор РГПУ Сергей Рукшин,
  • уполномоченная по правам ребенка в Ульяновской области Екатерина Сморода.

Всего в Совете по правам человека 48 членов. Председательствует с октября 2019 года ведущий Первого канала и член «Единой России» Валерий Фадеев.

10 декабря должна состояться ежегодная встреча президента с Советом по правам человека. Изменения в его составе произошли на следующий день после того, как члены СПЧ обсудили с Фадеевым предложенные к этой встрече темы.

Как писал «Коммерсант», большинство докладов в этом году связаны со спецоперацией. По словам Николая Сванидзе, его коллеги, в частности, хотели обсудить с Путиным мобилизацию заключенных, замену военной службы по призыву альтернативной гражданской и реестр иноагентов.

Несколько дней назад группа членов СПЧ попросила главу СК Александра Бастрыкина проверить видео казни предполагаемого экс-бойца ЧВК «Вагнер». Правозащитники попросили ответить на ряд вопросов: в частности, достоверна ли запись, кто ее автор, совершен ли над человеком самосуд, и если да, как это квалифицируется с правовой точки зрения? Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова говорила, что следствие начало проверку ролика.

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Совет по правам человекаМГУПервый каналЕдиная РоссияКоммерсант
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Владимир ПутинАлександр БастрыкинТатьяна МоскальковаНиколай СванидзеИгорь Каляпин
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