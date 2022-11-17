Путин исключил из СПЧ основателя «Комитета против пыток» и главу центра «Сова»

Владимир Путин назначил новый состав Совета по правам человека при президенте. Соответствующий указ опубликован на портале нормативно-правовых актов.
Из состава СПЧ исключены:
- основатель «Комитета против пыток» Игорь Каляпин,
- глава центра «Сова» Александр Верховский,
- журналистка Екатерина Винокурова,
- журналист Николай Сванидзе,
- завкафедрой новых медиа факультета журналистики МГУ Иван Засурский,
- завкафедрой психологии личности факультета психологии МГУ Александр Асмолов,
- секретарь Правозащитного совета Петербурга Наталья Евдокимова.
Еще три человека — Андрей Бабушкин, Мария Большакова и Галина Осокина — исключены в связи со смертью.
Освободившиеся места займут:
- спецкор «Комсомольской правды» Александр Коц,
- член президиума общественного движения «Свободный Донбасс» Елена Шишкина,
- руководитель подмосковного исполкома ОНФ Юлия Белехова,
- сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов,
- президент «Справедливой помощи Доктора Лизы» Ольга Демичева,
- предправления Союза писателей России Николай Иванов,
- председатель Общественной палаты Сахалинской области Владимир Иконников,
- ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников,
- профессор РГПУ Сергей Рукшин,
- уполномоченная по правам ребенка в Ульяновской области Екатерина Сморода.
Всего в Совете по правам человека 48 членов. Председательствует с октября 2019 года ведущий Первого канала и член «Единой России» Валерий Фадеев.
10 декабря должна состояться ежегодная встреча президента с Советом по правам человека. Изменения в его составе произошли на следующий день после того, как члены СПЧ обсудили с Фадеевым предложенные к этой встрече темы.
Как писал «Коммерсант», большинство докладов в этом году связаны со спецоперацией. По словам Николая Сванидзе, его коллеги, в частности, хотели обсудить с Путиным мобилизацию заключенных, замену военной службы по призыву альтернативной гражданской и реестр иноагентов.
Несколько дней назад группа членов СПЧ попросила главу СК Александра Бастрыкина проверить видео казни предполагаемого экс-бойца ЧВК «Вагнер». Правозащитники попросили ответить на ряд вопросов: в частности, достоверна ли запись, кто ее автор, совершен ли над человеком самосуд, и если да, как это квалифицируется с правовой точки зрения? Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова говорила, что следствие начало проверку ролика.