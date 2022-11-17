Путин исключил из СПЧ основателя «Комитета против пыток» и главу центра «Сова»

Несколько дней назад группа членов СПЧ попросила главу СК Александра Бастрыкина проверить видео казни предполагаемого экс-бойца ЧВК «Вагнер». Правозащитники попросили ответить на ряд вопросов: в частности, достоверна ли запись, кто ее автор, совершен ли над человеком самосуд, и если да, как это квалифицируется с правовой точки зрения? Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова говорила, что следствие начало проверку ролика.