Реклама
Новости

Getty Images подало второй иск на разработчика Stable Diffusion за кражу более 12 млн изображений

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:20

Американское агентство Getty Images, владеющее одним из крупнейших в мире фотобанков, подало иск в окружной суд в Делавэре, США, против фирмы Stability AI, которая разрабатывает нейросеть для генерации изображений Stable Diffusion. Об этом сообщает The Verge.

Getty Images обвиняет Stability AI в нарушении интеллектуальной собственности компании в огромных масштабах. В иске говорится, что фирма, разработавшая нейросеть, скопировала более 12 млн изображений из базы фотобанка без разрешения и денежной компенсации.

Изображение, прикрепленное в иске Getty Images к Stability AI

В январе Getty Images подало аналогичный иск на Stability AI в лондонский суд. Но тогда компания не уточняла, что будет судиться с разработчиком, в том числе и в США.

В Америке на Stability AI, а также на другой ИИ-стартап, Midjourney, подал в суд юрист и типограф Мэттью Баттерик вместе с тремя художниками. Они утверждают, что разработчики нарушили права миллионов художников, обучив свои ИИ на базе из 5 млрд изображений, взятых из интернета «без согласия оригинальных художников».

The Verge пишет, что эксперты в области права считают: иск Getty Images имеет более весомые аргументы, чем иск художников. Однако неизвестно, в чью пользу суд примет решение, так как такие разбирательства еще не встречались в правовом поле.

«Дело, скорее всего, будет упираться в иск о нарушении авторских прав, а ответчики, вероятно, будут настаивать на добросовестном использовании. Дело может пойти в любую сторону», — сказал британский ученый, специализирующийся на искусственном интеллекте и авторском праве, Андрес Гуадамаз.

расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»