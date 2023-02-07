Getty Images подало второй иск на разработчика Stable Diffusion за кражу более 12 млн изображений

Американское агентство Getty Images, владеющее одним из крупнейших в мире фотобанков, подало иск в окружной суд в Делавэре, США, против фирмы Stability AI, которая разрабатывает нейросеть для генерации изображений Stable Diffusion. Об этом сообщает The Verge.
Getty Images обвиняет Stability AI в нарушении интеллектуальной собственности компании в огромных масштабах. В иске говорится, что фирма, разработавшая нейросеть, скопировала более 12 млн изображений из базы фотобанка без разрешения и денежной компенсации.
В январе Getty Images подало аналогичный иск на Stability AI в лондонский суд. Но тогда компания не уточняла, что будет судиться с разработчиком, в том числе и в США.
В Америке на Stability AI, а также на другой ИИ-стартап, Midjourney, подал в суд юрист и типограф Мэттью Баттерик вместе с тремя художниками. Они утверждают, что разработчики нарушили права миллионов художников, обучив свои ИИ на базе из 5 млрд изображений, взятых из интернета «без согласия оригинальных художников».
The Verge пишет, что эксперты в области права считают: иск Getty Images имеет более весомые аргументы, чем иск художников. Однако неизвестно, в чью пользу суд примет решение, так как такие разбирательства еще не встречались в правовом поле.
«Дело, скорее всего, будет упираться в иск о нарушении авторских прав, а ответчики, вероятно, будут настаивать на добросовестном использовании. Дело может пойти в любую сторону», — сказал британский ученый, специализирующийся на искусственном интеллекте и авторском праве, Андрес Гуадамаз.