Getty Images подало второй иск на разработчика Stable Diffusion за кражу более 12 млн изображений

В Америке на Stability AI, а также на другой ИИ-стартап, Midjourney, подал в суд юрист и типограф Мэттью Баттерик вместе с тремя художниками. Они утверждают, что разработчики нарушили права миллионов художников, обучив свои ИИ на базе из 5 млрд изображений, взятых из интернета «без согласия оригинальных художников».