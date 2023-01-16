Художники подали иск против создателей Midjourney и Stable Diffusion

В сети иск подвергся критике за технические неточности. Например, в документе сказано, что нейросети «хранят сжатые копии изображений, защищенных авторским правом», а затем «рекомбинируют» их между собой. Однако ИИ хранят не изображения, а математические представления паттернов, собранных из этих изображений. Так программа не собирает кусочки изображений в виде коллажа, а создает картины с нуля на основе математических представлений.