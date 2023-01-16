Художники подали иск против создателей Midjourney и Stable Diffusion

Юрист и типограф Мэтью Баттерик совместно с тремя художниками Сарой Андерсен, Келли Маккернан и Карлой Ортиз подал иск против создателей генераторов искусственного интеллекта Midjourney и Stable Diffusion, а также платформы DeviantArt. Об этом сообщает The Verge.
Истцы утверждают, что эти организации нарушили права «миллионов художников», обучив свои ИИ на базе из 5 млрд изображений, взятых из Интернета «без согласия оригинальных художников».
«По мере того, как я узнавал больше, как работают глубоко эксплуатирующие ИИ медиамодели, я понял, что нет никакого юридического прецедента, который бы установил это право. Давайте изменим это», — подчеркнул Баттерик.
В своем блоге юрист описывает это дело «как еще один шаг к тому, чтобы сделать ИИ справедливым и этичным для всех». По его мнению, способность искусственного интеллекта «наводнять рынок практически неограниченным количеством контрафактных изображений нанесет ущерб рынку искусства и художникам».
В сети иск подвергся критике за технические неточности. Например, в документе сказано, что нейросети «хранят сжатые копии изображений, защищенных авторским правом», а затем «рекомбинируют» их между собой. Однако ИИ хранят не изображения, а математические представления паттернов, собранных из этих изображений. Так программа не собирает кусочки изображений в виде коллажа, а создает картины с нуля на основе математических представлений.