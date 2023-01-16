Реклама
Новости

Художники подали иск против создателей Midjourney и Stable Diffusion

Дарья Мельникова
Сегодня в 20:41

Юрист и типограф Мэтью Баттерик совместно с тремя художниками Сарой Андерсен, Келли Маккернан и Карлой Ортиз подал иск против создателей генераторов искусственного интеллекта Midjourney и Stable Diffusion, а также платформы DeviantArt. Об этом сообщает The Verge.

Истцы утверждают, что эти организации нарушили права «миллионов художников», обучив свои ИИ на базе из 5 млрд изображений, взятых из Интернета «без согласия оригинальных художников».

«По мере того, как я узнавал больше, как работают глубоко эксплуатирующие ИИ медиамодели, я понял, что нет никакого юридического прецедента, который бы установил это право. Давайте изменим это», — подчеркнул Баттерик.

В своем блоге юрист описывает это дело «как еще один шаг к тому, чтобы сделать ИИ справедливым и этичным для всех». По его мнению, способность искусственного интеллекта «наводнять рынок практически неограниченным количеством контрафактных изображений нанесет ущерб рынку искусства и художникам».

В сети иск подвергся критике за технические неточности. Например, в документе сказано, что нейросети «хранят сжатые копии изображений, защищенных авторским правом», а затем «рекомбинируют» их между собой. Однако ИИ хранят не изображения, а математические представления паттернов, собранных из этих изображений. Так программа не собирает кусочки изображений в виде коллажа, а создает картины с нуля на основе математических представлений.

расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»