Getty Images подало в суд на Stability AI за использование его фотобанка для обучения нейросети

Американское агентство Getty Images, владеющее одним из крупнейших в мире фотобанков, направило иск в суд против компании Stability AI — разработчика популярной нейросети Stable Diffusion, которая генерирует изображения по текстовым запросам. Об этом пишет The Verge со ссылкой на заявление, распространенное компанией.
Getty Images обвиняет Stability AI в нарушении авторских прав. Агентство утверждает, что разработчик нейросети «незаконно скопировал и обработал миллионы изображений, защищенных авторским правом», чтобы обучить свой искусственный интеллект.
«Компания не обращалась к нам с просьбой использовать материалы фотобанка, поэтому мы принимаем меры для защиты наших авторов и своих прав на интеллектуальную собственность», — сказал гендиректор Getty Images Крейг Питерс.
По его словам, фотоагентство не заинтересовано в материальной компенсации или запрете нейросети. Оно лишь хочет, чтобы в этой сфере появилось правовое регулирование. Какие именно требования выдвинуло Getty Images, не уточняется.
Крейг Питерс также сказал, что компания направила Stability AI официальное уведомление о предстоящем судебном разбирательстве в Высоком суде Лондона. При этом в Stability AI изданию The Verge сказали, что пока не получили информацию о поступившем против них иске.
Накануне стало известно о другом иске против Stable Diffusion. Его подали юрист и типограф Мэттью Баттерик вместе с тремя художниками — Сарой Андерсен, Келли МакКернан и Карлой Ортиз. Они утверждают, что Stability AI, а также Midjourney и DeviantArt нарушили права «миллионов художников», обучив свои ИИ на базе из 5 млрд изображений, взятых из интернета «без согласия оригинальных художников».