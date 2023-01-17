Getty Images подало в суд на Stability AI за использование его фотобанка для обучения нейросети

Накануне стало известно о другом иске против Stable Diffusion. Его подали юрист и типограф Мэттью Баттерик вместе с тремя художниками — Сарой Андерсен, Келли МакКернан и Карлой Ортиз. Они утверждают, что Stability AI, а также Midjourney и DeviantArt нарушили права «миллионов художников», обучив свои ИИ на базе из 5 млрд изображений, взятых из интернета «без согласия оригинальных художников».