В Госдуму поступила инициатива о конфискации имущества у россиян, признанных иноагентами

В обращении, поступившем в нижнюю палату парламента, говорится, что в России и за ее пределами есть медийные лица и иноагенты, которые по убеждениям или за деньги от иностранных спецслужб негативно высказываются о действиях Российской армии и призывают к внутренним беспорядкам.