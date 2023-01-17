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В Госдуму поступила инициатива о конфискации имущества у россиян, признанных иноагентами

Семён Гудошников
Сегодня в 10:35

Фонд защиты национального исторического наследия предложил конфисковать имущество в пользу государства у россиян, признанных иноагентами. Со своей инициативой фонд обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину, пишет ТАСС.

В обращении, поступившем в нижнюю палату парламента, говорится, что в России и за ее пределами есть медийные лица и иноагенты, которые по убеждениям или за деньги от иностранных спецслужб негативно высказываются о действиях Российской армии и призывают к внутренним беспорядкам.

«Это нарушает принципы национальной безопасности и принципы социальной справедливости. Многие граждане РФ поддерживают инициативу по внесению изменений в Уголовный кодекс РФ, позволяющих конфискацию имущества у данной категории граждан и обращение его в доход государства», — сказано в документе.

Директор фонда — адвокат Александр Карабанов, его другие учредители — эксперт Госдумы Иван Мельников, бизнес-тренер Лев Скрынников и преподаватель МГИМО Александр Стихин.

Карабанов в разговоре с ТАСС заявил, что конфискация имущества у иноагентов и людей, дискредитирующих армию, должна «помочь удержать в обществе единое мнение относительно стратегии политического развития». По его словам, у указанных лиц есть в России как имущество, так и бизнес, приносящий доход.

Карабанов считает, что реализация инициативы станет «эффективным фильтром от необдуманных действий» для граждан, которые не имеют осознанной позиции и мнение которых подвержено влиянию со стороны западных СМИ или «лидеров мнений», работающих в интересах иностранных спецслужб.

На прошлой неделе Володин предложил конфисковать имущество у уехавших россиян, которые «считают возможным оскорблять Россию». По его мнению, их действия можно квалифицировать как реабилитацию нацизма, экстремизм и дискредитацию Российской армии.

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Вячеслав ВолодинАлександр КарабановИван Мельников
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