Веронику Белоцерковскую* заочно приговорили к 9 годам колонии из‑за постов про Мариуполь и Бучу

Басманный суд в Москве заочно приговорил к 9 годам колонии блогера Веронику Белоцерковскую* по статье о фейках про российскую армию. Об этом сообщает TACC.
Суд также запретил блогеру в течение пяти лет администрировать интернет-ресурсы.
Дело против Белоцерковской завели из‑за постов в инстаграме, в которых, по версии следствия, содержалась «заведомо ложная информация о совершении Вооруженными силами РФ убийств детей, бомбардировке родильного дома больницы в Мариуполе и убийстве мирных жителей в Буче».
После открытия уголовного дела Белоцерковская дала два больших интервью ютуб-проектам «А поговорить?» и «Осторожно: Собчак». В них она рассказала о своей реакции на возбуждение дел и позиции по российской военной операции на Украине.
В мае 2022-го стало известно, что Белоцерковскую объявили в розыск. Позже официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов уточнил, что речь идет о международном розыске, поскольку блогер находится за границей.
В январе 2023-го Басманный суд Москвы арестовал имущество Белоцерковской на 153 млн рублей. Ее адвокат при этом отмечал, что по статье о фейках предусматривается гораздо меньший штраф — от 3 до 5 млн рублей.
* Вероника Белоцерковская внесена Минюстом в список иноагентов.