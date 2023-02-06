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Веронику Белоцерковскую* заочно приговорили к 9 годам колонии из‑за постов про Мариуполь и Бучу

Семён Гудошников
Сегодня в 11:20

Басманный суд в Москве заочно приговорил к 9 годам колонии блогера Веронику Белоцерковскую* по статье о фейках про российскую армию. Об этом сообщает TACC.

Суд также запретил блогеру в течение пяти лет администрировать интернет-ресурсы.

Дело против Белоцерковской завели из‑за постов в инстаграме, в которых, по версии следствия, содержалась «заведомо ложная информация о совершении Вооруженными силами РФ убийств детей, бомбардировке родильного дома больницы в Мариуполе и убийстве мирных жителей в Буче».

После открытия уголовного дела Белоцерковская дала два больших интервью ютуб-проектам «А поговорить?» и «Осторожно: Собчак». В них она рассказала о своей реакции на возбуждение дел и позиции по российской военной операции на Украине.

В мае 2022-го стало известно, что Белоцерковскую объявили в розыск. Позже официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов уточнил, что речь идет о международном розыске, поскольку блогер находится за границей.

В январе 2023-го Басманный суд Москвы арестовал имущество Белоцерковской на 153 млн рублей. Ее адвокат при этом отмечал, что по статье о фейках предусматривается гораздо меньший штраф — от 3 до 5 млн рублей.

* Вероника Белоцерковская внесена Минюстом в список иноагентов.

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Вероника БелоцерковскаяАндрей Иванов
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