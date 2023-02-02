OpenAI разработала инструмент для распознавания созданного ИИ текста

«Мы опубликовали этот классификатор в открытом доступе, чтобы понять, полезны ли несовершенные инструменты, подобные этому. Наша работа по обнаружению текста, сгенерированного ИИ, будет продолжена, и мы надеемся поделиться улучшенными методами в будущем», — заключили в OpenAI.