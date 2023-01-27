Студенты списывают у ChatGPT. Образование под угрозой? (все не так просто)

Нейтан Башез, создатель инструмента Lex, объединяющего текстовый процессор с генератором на основе GPT-3, считает, что появление ИИ — лишь очередное техническое новшество, которое поможет пишущим людям. По его словам, главное — чтобы ИИ не подменял человеческое творчество, а усиливал его. С ним соглашается пользовательница тиктока @gibsonishere, американская школьная учительница: «Я искренне верю, что мы должны использовать этих ботов в письменных заданиях как инструменты — вроде калькуляторов на уроке математики, — иначе ученики будут видеть в них способ читерить». Она рассказывает, как внедряет работу с ChatGPT на уроках. Сперва ученики должны без использования компьютера написать для бота инструкцию, по которой он генерирует сочинение; затем им предстоит проанализировать, как устроено это сочинение, и понять, с чем алгоритм справился, а в чем ошибся. Наконец, им предстоит улучшить генерированное сообщение, самостоятельно или с помощью компьютера: @gibsonishere обращает внимание, что главное — чтобы студенты понимали, что именно им нужно улучшить.