«Известия»: программы Adobe снова можно скачать в России

Компания Adobe разрешила российским пользователям скачивать любое лицензионное программное обеспечение из коллекции Adobe Creative Cloud (Photoshop, Premier, Illustrator, InDesign и другие). Об этом пишут «Известия».
После начала спецоперации Adobe запретила продажи своей продукции на территории России, поэтому скачать оригинальные программы было невозможно. Однако теперь на страницу софта на официальном сайте компании снова можно зайти с российских IP-адресов.
Ранее страница была недоступна, там высвечивалось уведомление о том, что «Adobe приостановила все услуги на территории России и Белоруссии». Почему Adobe передумала, не уточняется.
«ПО Adobe действительно доступно для загрузки в России. Я думаю, причина заключается в том, что компания системно меняет подход к своему бизнесу в РФ, поскольку возвращаться рано или поздно придется», — предположил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
При этом оформить новую лицензию на программы по-прежнему невозможно. Есть только опция продлить действующую, и доступна она лишь корпоративным клиентам. Новым клиентам после скачивания программ придется довольствоваться пробной бесплатной версией продукта на месяц.
Продажу своих продуктов и услуг в России Adobe приостановила в начале марта 2022 года. Гендиректор компании Шантану Нарайен объяснил это решение стремлением соблюдать законы США, Великобритании и Евросоюза. В апреле Adobe разрешила продлевать действующие лицензии россиян на программы.