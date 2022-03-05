Adobe останавливает продажу своих продуктов и услуг в России

Американская компания Adobe временно приостановила продажу продуктов и оказание услуг в России, сообщается в ее блоге. Действующие подписки будут действовать, но продлить их будет нельзя.

Adobe является разработчиком Photoshop, Lightroom, Illustrator, Premiere Pro и других программ. Российские государственные СМИ потеряют доступ к сервисам Adobe Creative Cloud, Adobe Document Cloud и Adobe Experience Cloud, но какие конкретно — неизвестно.

Генеральный директор Adobe Шантану Нарайен объяснил это решение стремлением соблюдать законы США, Великобритании и Евросоюза.

Накануне Microsoft сообщила о приостановке продажи товаров и предоставление услуг в России из‑за «военной операции» на территории Украины. А затем и Cisco.