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Adobe останавливает продажу своих продуктов и услуг в России

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:38

Американская компания Adobe временно приостановила продажу продуктов и оказание услуг в России, сообщается в ее блоге. Действующие подписки будут действовать, но продлить их будет нельзя.

Adobe является разработчиком Photoshop, Lightroom, Illustrator, Premiere Pro и других программ. Российские государственные СМИ потеряют доступ к сервисам Adobe Creative Cloud, Adobe Document Cloud и Adobe Experience Cloud, но какие конкретно — неизвестно.

Генеральный директор Adobe Шантану Нарайен объяснил это решение стремлением соблюдать законы США, Великобритании и Евросоюза.

Накануне Microsoft сообщила о приостановке продажи товаров и предоставление услуг в России из‑за «военной операции» на территории Украины. А затем и Cisco.

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