Adobe разрешила продлевать лицензии действующим клиентам в России

Разработчик программного обеспечения Adobe разрешил продлевать лицензии на свои продукты россиянам, которые купили их ранее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу официального партнера Adobe Softline.

Отмечается, что в России временно ограничены лишь новые закупки и расширение действующих контрактов. «В интернет-магазине Softline Store можно продлить свои лицензии и обратиться по вопросам Adobe в базовую техническую поддержку Softline», — рассказали в компании.

Softline порекомендовала заранее продлевать лицензии компании, чтобы не потерять доступ к продуктам. По словам руководителя направления Adobe в Softline Полины Красиковой, из‑за санкций вендор может запросить дополнительную проверку, которая займет от двух до десяти рабочих дней.

5 марта стало известно, что американская компания Adobe заявила о временной приостановке продажи продуктов и оказание услуг в России. Генеральный директор Шантану Нарайен объяснил это решение стремлением соблюдать законы США, Великобритании и Евросоюза.