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Главу «Сахаровского центра»* оштрафовали на 3 млн рублей за нарушение порядка деятельности иноагента

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:02

Таганский суд Москвы оштрафовал директора Сахаровского центра* Сергея Лукашевского на 3 млн рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Об этом сообщил «Интерфакс».

Лукашевского признали виновным о непредоставлении или неполном предоставлении информации, которую иноагент обязан передавать органам власти. В отношении главы Сахаровского центра* составили 10 протоколов.

За каждое правонарушение ему назначили штраф в 300 тыс. рублей. В соответствии с ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ это составляет максимальную сумму наказания для должностных лиц.

Лукашевский заявил в разговоре с изданием «Медиазона»*, что решение вынесли еще 20 января. Однако сам подсудимый узнал о нем только 27 января. По словам мужчины, о заседании не знал ни он сам, ни его адвокаты.

26 января стало известно, что Центр имени Андрея Сахарова* выселят из всех зданий, находящихся в центре Москвы. Департамент горимущества столицы прекратил договоры аренды на помещения.

Музей и общественный центр имени Андрея Сахарова был учрежден в 1996 году с целью сохранения наследия правозащитника, диссидента и ученого-физика Андрея Сахарова. В декабре 2014 года Минюст внес центр в реестр НКО-иноагентов. 23 января Генпрокуратура признала нежелательной американскую неправительственную организацию Фонд Андрея Сахарова (The Andrei Sakharov foundation).

*Сахаровский центр, он же — Центр имени Андрея Сахарова, и издание «Медиазона» признаны Минюстом РФ иностранными агентами.

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