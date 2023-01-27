Главу «Сахаровского центра»* оштрафовали на 3 млн рублей за нарушение порядка деятельности иноагента

Таганский суд Москвы оштрафовал директора Сахаровского центра* Сергея Лукашевского на 3 млн рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Об этом сообщил «Интерфакс».
Лукашевского признали виновным о непредоставлении или неполном предоставлении информации, которую иноагент обязан передавать органам власти. В отношении главы Сахаровского центра* составили 10 протоколов.
За каждое правонарушение ему назначили штраф в 300 тыс. рублей. В соответствии с ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ это составляет максимальную сумму наказания для должностных лиц.
Лукашевский заявил в разговоре с изданием «Медиазона»*, что решение вынесли еще 20 января. Однако сам подсудимый узнал о нем только 27 января. По словам мужчины, о заседании не знал ни он сам, ни его адвокаты.
26 января стало известно, что Центр имени Андрея Сахарова* выселят из всех зданий, находящихся в центре Москвы. Департамент горимущества столицы прекратил договоры аренды на помещения.
Музей и общественный центр имени Андрея Сахарова был учрежден в 1996 году с целью сохранения наследия правозащитника, диссидента и ученого-физика Андрея Сахарова. В декабре 2014 года Минюст внес центр в реестр НКО-иноагентов. 23 января Генпрокуратура признала нежелательной американскую неправительственную организацию Фонд Андрея Сахарова (The Andrei Sakharov foundation).
*Сахаровский центр, он же — Центр имени Андрея Сахарова, и издание «Медиазона» признаны Минюстом РФ иностранными агентами.