Генпрокуратура России признала Фонд Андрея Сахарова нежелательной организацией

Фонд был основан в 1989 году с целью сохранить наследие советского физика и правозащитника Андрея Сахарова, получившего в 1975 году Нобелевскую премию мира «за бесстрашную поддержу фундаментальных принципов мира между людьми и мужественную борьбу со злоупотреблением властью и любыми формами подавления человеческого достоинства».