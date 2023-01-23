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Генпрокуратура России признала Фонд Андрея Сахарова нежелательной организацией

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:31

Генеральная прокуратура России признала Фонд Андрея Сахарова нежелательной организацией, которая якобы представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности страны. Об этом сообщил ТАСС.

В ведомстве заявили, что решение приняли «по результатам изучения поступивших материалов 23 января». В Генпрокуратуре уточнили, что речь идет об американской неправительственной организации The Andrei Sakharov foundation.

Фонд был основан в 1989 году с целью сохранить наследие советского физика и правозащитника Андрея Сахарова, получившего в 1975 году Нобелевскую премию мира «за бесстрашную поддержу фундаментальных принципов мира между людьми и мужественную борьбу со злоупотреблением властью и любыми формами подавления человеческого достоинства».

Организация занималась, в числе прочего, выделением стипендий студентам и аспирантам-физикам, поддерживает научные исследования в области истории СССР и прав человека, организует публикации книг и проводит конференции, а также благотворительные мероприятия.

Согласно российским законам, деятельность нежелательных организаций попадает под запрет. За ее продолжение фонду может грозить административное и уголовное наказание. Преследование предусматривается и за сотрудничество с нежелательными организациями.

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Генпрокуратура РФ
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Андрей Сахаров
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