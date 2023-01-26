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Сахаровский центр* выселяют из всех зданий в центре Москвы

Семён Гудошников
Сегодня в 17:13

Департамент городского имущества Москвы известил Центр им. Андрея Сахарова* о прекращении договоров аренды на помещения, которые организация занимает в центре столицы. Об этом говорится в фейсбуке** центра.

Сахаровский центр выселят из их основного здания, выставочного зала и квартиры в доме, где жил академик Сахаров.

«Решение Москомимущества — лишь акт исполнителя. Причиной выселения являются поправки к закону об „иностранных агентах“, вступившие в силу первого декабря прошлого года. Согласно этим новациям, „иностранные агенты“ не должны получать никакой государственной поддержки. Все помещения центра находились у нас в безвозмездной аренде от города. Данная правовая коллизия лишний раз доказывает, что смысл государственной политики — уничтожение независимых организаций, отстаивающих общественные интересы», — говорится в сообщении.

«Четверть века центр был местом, которое объединяло тысячи граждан России, неравнодушных к судьбе страны, ценностям свободы и прав человека. Центр проводил выставки, памятные вечера, конференции и публичные дискуссии. Он был местом встреч и местом памяти. В нем выступали Вацлав Гавел, Адам Михник, Владимир Буковский, Анатолий Щаранский, Томас Венцлова, Том Стоппард», — отмечается там.

Представители центра заявили, что работали, «несмотря на сгущавшуюся атмосферу несвободы, мракобесия и страха, провокации, погромы и репрессивные законы», но, как оказалось, «можно быть свободным человеком в несвободной стране, но свободным музеем и общественным центром, увы, нет».

В организации добавили, что постараются сохранить все, связанное с их работой, в том числе память о центре и его деятельности.

Музей и общественный центр имени Андрея Сахарова был учрежден в 1996 году с целью сохранения наследия правозащитника, диссидента и ученого-физика Андрея Сахарова. В декабре 2014 года Минюст внес центр в реестр НКО-иноагентов. 23 января Генпрокуратура признала нежелательной американскую неправительственную организацию Фонд Андрея Сахарова (The Andrei Sakharov foundation).

* Центр им. Андрея Сахарова внесен Минюстом в список НКО-иноагентов.
** Facebook принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.

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Вацлав ГавелАдам МихникВладимир БуковскийТом СтоппардАндрей Сахаров
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