Сахаровский центр* выселяют из всех зданий в центре Москвы

«Решение Москомимущества — лишь акт исполнителя. Причиной выселения являются поправки к закону об „иностранных агентах“, вступившие в силу первого декабря прошлого года. Согласно этим новациям, „иностранные агенты“ не должны получать никакой государственной поддержки. Все помещения центра находились у нас в безвозмездной аренде от города. Данная правовая коллизия лишний раз доказывает, что смысл государственной политики — уничтожение независимых организаций, отстаивающих общественные интересы», — говорится в сообщении.