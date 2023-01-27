Дмитрия Назарова сняли с роли в новой экранизации «12 стульев». Сцены с ним переснимут

Режиссер новой экранизации «12 стульев» Петр Зеленов снял Дмитрия Назарова с роли Кисы Воробьянинова. Об этом пишет РИА «Новости».
Сцены с актером переснимут. В 2019 году прошло несколько съемочных дней, после чего съемки приостановились, пояснил режиссер.
«Мы не так много сняли, чтобы переснять, ничего сложного в этом нет… Я, честно говоря, не ожидал. Я не смотрел никогда его YouTube-канал и был не в курсе, что он там поет и что читает, и это было для меня большим открытием. Мы общались довольно мило, я и не подозревал. Я знаю, что кто‑то критикует, всегда же есть такие, но, честно говоря, это прям удар такой», — заявил он.
Зеленов подчеркнул, что он «абсолютный патриот». «Я с президентом, с Россией, поэтому я даже где‑то рад. Я найду кого снять», — отметил он.
По мнению режиссера, гадко и неблагодарно «нести какую‑то ахинею» в адрес Владимира Путина, «тем более говорить о какой‑то кровожадности». При этом Зеленов охарактеризовал Назарова как хорошего артиста.
Через два дня после начала военной операции на Украине Назаров выложил на своем ютьюб-канале ролик, в котором они вместе с женой Ольгой Васильевой исполнили песню «Хотят ли русские войны?..» на стихи Евгения Евтушенко. После этого актер неоднократно публиковал ролики, где он, иногда вместе с супругой, читает антивоенные стихи.
В начале января в соцсетях и Z-каналах стали распространяться однотипные сообщения с требованием запретить спектакль «Корень любви», в котором Назаров играет главную роль. В постах утверждалось, что артист ведет антироссийскую деятельность и глумится над спецоперацией.
13 января стало известно об увольнении Назарова и Васильевой из МХТ. По данным «Московского комсомольца», причиной стали публичные высказывания артиста о военной операции на Украине и «его антироссийские настроения».