Дмитрия Назарова сняли с роли в новой экранизации «12 стульев». Сцены с ним переснимут

«Мы не так много сняли, чтобы переснять, ничего сложного в этом нет… Я, честно говоря, не ожидал. Я не смотрел никогда его YouTube-канал и был не в курсе, что он там поет и что читает, и это было для меня большим открытием. Мы общались довольно мило, я и не подозревал. Я знаю, что кто‑то критикует, всегда же есть такие, но, честно говоря, это прям удар такой», — заявил он.