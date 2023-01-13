«МК»: актеров Дмитрия Назарова и Ольгу Васильеву уволили из МХТ имени Чехова

Актеров Дмитрия Назарова и Ольгу Васильеву уволили из Московского художественного театра имени Чехова из‑за «антироссийской позиции», сообщает газета «Московский комсомолец». Приказ об увольнении супругов подписал художественный руководитель театра Константин Хабенский.
«Причина увольнения — публичные высказывания популярного артиста не только относительно СВО [специальной военной операции], но и его антироссийские настроения», — уточняет «МК».
По данным газеты, до увольнения Хабенский «попытался вразумить» Назарова. Однако после интервью актера, в котором тот «тот откровенно поливал грязью Россию», решил уволить. О каком именно интервью идет речь, «МК» не уточняет.
Васильева, по данным «МК», тоже «не скрывает свою антироссийскую позицию».
Назаров неоднократно критиковал российскую спецоперацию на территории Украины. В начале января в соцсетях и ряде телеграм-каналов стали распространяться однотипные сообщения с требованием запретить спектакль «Корень любви», в котором Назаров играет главную роль. В постах утверждалось, что актер ведет антироссийскую деятельность и глумится над спецоперацией. Авторы постов призывали прокуратуру и Следственный комитет проверить высказывания на дискредитацию армии России и фейки о ней.
Накануне стало известно, что в Нижнем Тагиле отменили «Корень зла» с Назаровым и Васильевой. Показ спектакля был запланирован на 1 февраля.