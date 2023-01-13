«МК»: актеров Дмитрия Назарова и Ольгу Васильеву уволили из МХТ имени Чехова

Назаров неоднократно критиковал российскую спецоперацию на территории Украины. В начале января в соцсетях и ряде телеграм-каналов стали распространяться однотипные сообщения с требованием запретить спектакль «Корень любви», в котором Назаров играет главную роль. В постах утверждалось, что актер ведет антироссийскую деятельность и глумится над спецоперацией. Авторы постов призывали прокуратуру и Следственный комитет проверить высказывания на дискредитацию армии России и фейки о ней.