В Нижнем Тагиле отменили спектакль с Дмитрием Назаровым, который критиковал спецоперацию

В Нижнем Тагиле отменили спектакль «Корень зла» с актером Дмитрием Назаровым в главной роли, который неоднократно критиковал военную операцию на Украине. Об этом сообщает TagilCity со ссылкой на Городской дворец молодежи.
Представители культурной площадки не уточнили причин, отметив лишь, что мероприятие отменено «по решению организаторов».
Показ спектакля был запланирован на 1 февраля. На сцену вместе с Назаровым должна была подняться его супруга Ольга Васильева. «Корень зла» основан на пьесах «Зеленое озеро. Красная вода» и «Эсхатологический романс» современного драматурга Анны Березы.
В начале января в соцсетях и Z-каналах стали распространяться однотипные сообщения с требованием запретить спектакль. В них утверждалось, что Назаров ведет антироссийскую деятельность и глумится над спецоперацией. Авторы постов призывали прокуратуру и Следственный комитет проверить высказывания Назарова на дискредитацию Российской армии и фейки о ней.