В Нижнем Тагиле отменили спектакль с Дмитрием Назаровым, который критиковал спецоперацию

В начале января в соцсетях и Z-каналах стали распространяться однотипные сообщения с требованием запретить спектакль. В них утверждалось, что Назаров ведет антироссийскую деятельность и глумится над спецоперацией. Авторы постов призывали прокуратуру и Следственный комитет проверить высказывания Назарова на дискредитацию Российской армии и фейки о ней.