Из «Кинопоиска» исчезли некоторые старые фильмы и сериалы на фоне проблем с правами

Из каталога «Кинопоиска» пропала часть фильмов и сериалов. Проблему объяснили сложностями с продлением контрактов с правообладателями, передает «Коммерсант».

Подписчикам «Кинопоиска» перестали быть доступны «Маска», трилогия «Властелин Колец», «1+1», «Интерстеллар», сериал «Друзья» еще в конце мая, бразильский сериал «Клон» и другие фильмы и шоу.

«Приобретая в каталог фильм или сериал, видеосервисы подписывают договор с правообладателем на определенный срок. В текущих условиях продление договоров занимает больше времени, к примеру, проекты таких студий, как Warner Bros. и Disney, действительно могут быть пока недоступны», — объяснили в «Кинопоиске». Стриминг продолжает вести переговоры и обещает расширение библиотеки.

В «Кинопоиске» отметили, что исчезла лишь небольшая часть каталога, а в онлайн-кинотеатре продолжат выходить новинки, в том числе приквел «Игры престолов» — сериал «Дом дракона». Посмотреть его можно будет по общей с «Амедиатекой» подписке.

В Wink не исключили, что в некоторых случаях договоры после истечения сроков не будут продлеваться. Стриминг стал закупать больше российского контента, авторского кино и продуктов из других стран.

После начала военных действий России на территории Украины компании Walt Disney, Warner Bros., Sony Pictures, Universal Pictures и другие зарубежные кинопроизводители еще весной официально остановили продажу лицензий на новинки российским онлайн-кинотеатрам и объявили об остановке проката своих фильмов.

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