«Кинопоиск» убрал из каталога сериал «Доктор Хаус». У платформы истекли сроки прав на показ

Российская киноплатформа «Кинопоиск» убрала из своего каталога все серии американского сериала «Доктор Хаус». На это обратило внимание издание DTF.

В ответ представители «Кинопоиска» сообщили, что сериал пропал из медиатеки, так как у онлайн-кинотеатра истекли на него права. По словам пресс-службы сервиса, он «постарается в будущем вернуть «Доктора Хауса», но точные сроки, когда сериал вновь станет доступен на площадке, сейчас не уточняются.

Там добавили, что всегда работают над возвращением лент, а недавно добавили в каталог сериал «Дом дракона» и картину Дэвида Кроненберга «Преступления будущего».

Ранее подписчикам «Кинопоиска» перестали быть доступны фильм «Маска», трилогия «Властелин Колец», «1+1», «Интерстеллар», сериал «Друзья», бразильский многосерийный проект «Клон» и другие кинопроекты.

Forbes со ссылкой на исследовательскую компанию TelecomDaily пишет, что в течение полугода после ухода с российского рынка крупных зарубежных киностудий этой весной в онлайн-кинотеатрах страны впервые за историю их существования сократилось количество фильмов и сериалов.