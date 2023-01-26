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Экс-директора новосибирского театра «Красный факел» Кулябина отправили под домашний арест

Семён Гудошников
Сегодня в 14:35

Центральный районный суд Новосибирска отправил бывшего директора театра «Красный факел» Александра Кулябина под домашний арест по делу о растрате. Об этом сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.

Следствие просило назначить Кулябину меру пресечения в виде заключения под стражу. Суд отказал в этом.

За Александра Кулябина поручились известные актеры, режиссеры и театральные деятели. Среди них Евгений Миронов, Константин Райкин, Юлия Пересильд, Елизавета Боярская и Александр Балуев, директор РАМТа Софья Апфельбаум и директор Большого театра Владимир Урин.

Экс-директор «Красного факела» был задержан 24 января. На него заведено уголовное дело о растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК, максимальное наказание — 10 лет лишения свободы).

По данным «Коммерсанта», Кулябина подозревают в том, что он незаконно выплачивал надбавку своему сыну Тимофею Кулябину, который работал в театре главным режиссером. Прокуратура утверждает, что ущерб может составлять 1,8 млн рублей.

Александр Кулябин возглавлял «Красный факел» 23 года, его сын — Тимофей Кулябин — был главным режиссером театра с 2015-го по апрель 2022 года. После начала военной операции на Украине Кулябин-младший выступил против действий российских властей и уехал из страны.

В Большом театре отменили показы оперы «Дон Паскуале» в постановке Кулябина, из репертуара «Красного факела» убрали все его спектакли.

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